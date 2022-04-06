辭香港政務司長 李家超會見媒體宣布參選香港特首

香港政務司司長李家超4月6日辭職後，傍晚在香港添馬添美道2號政府總部地下演講廳會見傳媒，正式宣布角逐下屆特首，選舉預計在5月8日進行，早前有消息傳出，李家超是北京屬意的人選。

李家超在會見傳媒當中指出，辭職的原因，是如果辭職獲得「中央人民政府」的批准，打算準備參加特首選舉，他感謝林鄭月娥提名他當保安局長、政務司長，也感謝團隊合作、與其共事的立法會議員、政府委員等人。他並感謝香港市民，稱自己服務超過四十年，感到光榮，他還感謝多年來與其共事的同事。

而據港媒「香港01」先前指出，香港中聯辦已約見選委（選舉委員會委員），傳達特首選舉最新指示，報導並引述大陸全國僑聯副主席盧文端的說法稱，李家超是特首人選、「澳門模式」最合適香港形勢，即「一人參選入閘」。

根據修訂後的選舉規則，香港特首候選人須獲得不少於188名選委的提名，而且在五個界別中每個界別取得不少於15個委員的提名，之後還須經過資格審查委員會審查候選人是否符合擁護《基本法》和效忠特區，最後須至少獲得選委750票以上才符合當選門檻，此次香港特首選舉提名將於4月16日截止。

李家超1979年進入香港警務處後，就一直在紀律部隊服務，2012年起，李家超晉升為保安局副局長、局長，李家超曾於2019年主導《逃犯條例》的修訂，但修法引起香港社會軒然大波。

爾後李家超自2021年6月起出任政務司司長，任內強勢執行新修訂的《香港國安法》。據香港民意研究所2022年3月15日發布的民調顯示，李家超支持度為負14個百分點。