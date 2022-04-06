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煽動意圖行為罪 港國安處拘捕職工盟前副主席鄧建華

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港「職工盟」前副主席鄧建華。 （香港文匯網資料照片）
香港「職工盟」前副主席鄧建華。 （香港文匯網資料照片）

港媒稱，職工盟前副主席鄧建華今早（4月6日）被香港警方國安處拘捕，消息指出，他涉嫌在法庭作出具煽動意圖行為罪，引起對香港司法的憎恨、藐視或離叛。

香港《星島日報》引述消息人士指，鄧建華被捕，與一群擔任社會案件檢控官的大律師被語言攻擊、起底有關。

報導稱，香港司法機構各級法院在過去兩年來，不斷審理暴動，縱火，扔汽油彈，襲警等不同性質的案件。由於涉及大量社會事件的案件，律政司刑事檢控科將大部分案交由給私人大律師擔任檢控官。

這批外聘大律師在庭內庭外被俗稱為「旁聽師」的人士言語攻擊或被起底。消息指出，鄧建華被捕與相關事件有關。

另外報導也稱，香港職工盟前主席黃乃元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝3月31日因涉嫌違反《社團條例》，被警方國安處上門帶走協助調查。國安處持法庭搜查令，搜查全港約10個地點，當中包括職工盟相關會址、儲物倉庫，以及多名職工盟骨幹成員的住所及辦公室，並帶走大批文件及電子設備等證物作調查。

職工盟於1994年至2013年間獲得「美國國家民主基金會」（NED）旗下勞工組織資助，被指多次發起罷工及鼓動多區非法集會等大規模活動。職工盟已於去年9月19日宣佈啟動解散程序，並於10月3日召開特別會員大會通過解散決定，但至今尚未完成取消社團註冊。

香港 國安 律師

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