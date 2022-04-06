王毅警告：台灣問題處理不好，中加關係將遭根本性損害

據大陸外交部官網，4月5日，大陸國務委員兼外長王毅應約同加拿大外長喬利女士通電話。王毅警告，一個中國原則是中加關係的政治基礎。如果台灣問題處理不好，中加關係就會遭受根本性損害。希望加方在涉及中國核心利益的問題上，採取正確的態度和立場。

王毅說，中加兩國人民有著長期友好交往，加拿大是最早同中華人民共和國建交的西方國家之一。但近年來，中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫，這是我們不願看到的。這一事件的實質是，美國以脅迫方式打壓中國的高科技企業，這種行為令人不齒，世人對此都看得一清二楚。任何國家都不應為虎作倀，助長這種單邊霸凌行徑，任何國家也都有對此作出必要反應的權利。

王毅表示，中方始終從戰略和長遠角度看待和處理中加關係。兩國關係的現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行。王毅就此提出三點意見：

一是積極客觀看待中國，奉行穩健務實的對華政策。中國的政治制度和發展道路是中國人民自己的選擇，有著必然的歷史邏輯，既符合中國國情，也契合人民需要。中國的發展與進步，不僅是14億人民的正當權利，也是全人類邁向現代化的重要組成部分。中加沒有歷史糾葛，也沒有現實利害衝突，希望加方本著互利共贏的目標，多做有利於增進相互信任、促進雙邊關係的實事。

二是尊重彼此核心利益，不給中加關係設置新的障礙。一個中國原則是中加關係的政治基礎。如果台灣問題處理不好，中加關係就會遭受根本性損害。希望加方在涉及中國核心利益的問題上，採取正確的態度和立場。

三是堅持獨立自主，排除不必要的外部干擾。中加老一輩領導人衝破阻力，作出建交決斷。中加交往有很多好的故事和傳統，值得珍惜和弘揚。希望加方同中方一道，排除外部干擾、克服困難，實現雙邊關係健康穩定可持續發展。

喬利表示，加拿大是最早承認中華人民共和國的國家之一，加中關係有著堅實基礎。加方尊重中國主權、制度和中國人民獨立自主作出的選擇，積極評價中國發展特別是脫貧取得的巨大成就。這一段加中關係處於困難階段，加方願同中方坦誠相待、相互尊重，本著向前看的精神，推動加中關係逐步重回正軌，建設更具韌性的雙邊關係。加方讚賞中方為全球抗疫所作重要貢獻，願同中方加強氣變、環保、抗疫合作。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅說，習近平主席已就中方立場作出全面和權威闡述。中方呼籲各方冷靜理性思考，為和平創造機會，為談判開闢前景。當前談判面臨曲折和困難，但只要談下去，就有停火的可能，就有和平的希望。中方將繼續本著客觀公正立場，為此發揮建設性作用。喬利表示，加方願同中方保持溝通。