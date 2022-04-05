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俄烏戰爭問題 中共駐歐盟使團斥歐盟反虛假信息機構「雙重標準」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐歐盟使團團長張明。（中國駐歐盟使團官網）
中國大陸駐歐盟使團團長張明。（中國駐歐盟使團官網）

歐盟反虛假信息機構發表文章，稱中國大陸在烏克蘭戰爭問題自稱「中立」實際並非如此，中國官方媒體傳播俄羅斯散布的陰謀論，將責任歸咎於美國和北約。中共駐歐盟使團發言人日前反駁稱，這種批評是曲解中國立場主張，是「雙重標準」。

據中國駐歐盟使團官網，針對歐盟對外行動署下設的反虛假信息機構4月4日發表文章，稱中國在烏克蘭戰爭問題上試圖搞平衡，中國自稱中立但實際上並非如此，中國官方媒體傳播俄羅斯散布的陰謀論，將責任歸咎於美國和北約。

中國大陸駐歐盟使團發言人5日回應稱，中國在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，也是客觀的、公允的。有關文章刻意歪曲中國立場主張，中國對此表示強烈不滿、堅決反對。

該發言人說：「我們提醒有關人士不要選擇性失明。這幾十年來，是誰散布虛假信息發動戰爭侵犯別國的主權和領土完整？是誰不斷擴大地域領域影響擾亂了地區穩定？是誰挑起衝突造成了大規模人道主義災難？這樣的責任，還需要歸咎嗎？雙重標準欺騙不了世人的眼睛，舊冷戰時代的盟友陣營絕不能代表公平正義。」

該發言人說，中國歷來主張和平，向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。烏克蘭危機發生以來，中國一直致力於勸和促談，為推動局勢降溫作出積極努力。

歐盟 烏克蘭 戰爭

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