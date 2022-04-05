無銀行帳戶與信用卡 港媒：林鄭卸任要過平民生活不易

香港特區行政長官林鄭月娥4日宣布放棄競逐連任，星島日報指出，林鄭月娥因遭美國政府制裁，目前沒有銀行帳戶與信用卡。6月30日卸任後，林鄭月娥要過平民生活恐怕不易，她現在連要在香港找一處安身之所也會遇到不少的麻煩。

報導指出，香港特區行政長官離職後仍可享有前行政長官辦公室、終身醫療及牙醫福利、維安服務、汽車及司機，但不包括住所。因此，林鄭卸任後若要繼續留在香港，就必須先找到新住所。

根據香港行政會議成員個人利益登記冊，林鄭月娥與丈夫林兆波在香港都無房產，因此林鄭月娥當務之急是先找到卸任後的住所。

但無論買或租，都很難沒有金融配套服務，而林鄭月娥因遭美國制裁，沒有銀行帳戶也沒有信用卡，理論上無法申請房貸。若要一次付清，香港市區400英尺（約11坪）大的住宅，就要港幣5、600萬元，除非林鄭月娥真要拎著大筆現金買屋。

星島日報指出，如果林鄭月娥不打算住在香港，可以選擇前往「大灣區」定居。根據申報資料，林兆波在廣東中山有一處住宅連車位，如果在香港無法置產，林鄭月娥卸任後住在中山會是不錯的選擇。

另，根據規定，林鄭月娥離職後第一年，不得接受任何聘任工作。之後兩年，無論是境內或境外聘任，都要先諮詢前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會意見。

林鄭月娥必須在卸任三年後，才可不經諮詢委員會，接受包括中共中央機構或特區政府委任、慈善、學術或其他非營利機構的委任，以及非商業性質的地區或國際組織委任。

2020年11月底，林鄭月娥接受香港媒體專訪時就曾表示，由於美國政府對其實施制裁，已經沒有銀行為她提供服務，她每天只能用現金買所有的東西，因此家裡囤放了大量的現金。

在港版國安法通過並實施後，美國財政部於當年8月7日宣布制裁包括林鄭月娥在內的11名中港官員。林鄭月娥當時接受大陸媒體訪問時表示，被美國制裁後，她的信用卡就不能使用了。

香港媒體曾報導，林鄭月娥平均月薪約港幣43萬元，相當於新台幣157萬元。若林鄭月娥一直未能設法將每月薪資存入金融機構，目前家中累積的現金應該已經相當可觀。