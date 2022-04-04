快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

港特首林鄭月娥宣布不連任 主要是家庭考慮

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
香港特首林鄭月娥上午在抗疫記者會上宣布不尋求連任下屆特首。（香港電台）
香港特首林鄭月娥上午在抗疫記者會上宣布不尋求連任下屆特首。（香港電台）

香港特首林鄭月娥今早表示，不會參與第六屆行政長官選舉，她在6月30日完成任期後，將會結束42年政府服務生涯。

林鄭月娥在今天上午11點的抗疫記者會上作出公布。她說，不連任主要是家庭考慮，去年3月已向中央表達意願。林鄭月娥表示，自己早於去年年初已向中央表達相關意願，得到中央的理解及尊重。

林鄭月娥說，在未來不足3個月的任期內，將領導四方面工作，包括辦好5月8日的特首選舉、抗疫工作、香港回歸25周年工作、及政府換屆交接的工作。她祝願下屆特首事事順利，帶領香港再創高峰。

林鄭月娥表示，至今未收到任何官員請辭，亦不評論任何有志參選人士。她還表示，任內經歷前所未見嚴峻局面，寄語行政長官必須履行雙負責制。

她說，今日不是總結她任內工作的時刻，現時仍是以抗疫作為頭等大事。她作出簡單致謝，包括感謝中央幾年來對她的信任及支持、特首辦、政府管治團隊及家人的支持等。

香港媒體日前報導，港府政務司長李家超已表明將競選下屆特首一職。

林鄭月娥 香港特首

延伸閱讀

上海香港抗疫路線不同 但快篩都成重要手段

香港特首選舉將如期舉行 林鄭月娥是否競逐連任引關注

林鄭月娥宣布：香港本月8日起進行全民新冠快篩

香港特首選舉傳延後一年 林鄭月娥突取消記者會引猜測

相關新聞

反送中、防疫都受批評 林鄭月娥宣布將不會競逐連任

香港特首林鄭月娥四日上早宣布不參加特首連任選舉，稍早前已向北京中央表達意願。

港特首林鄭月娥宣布不連任 主要是家庭考慮

香港特首林鄭月娥今早表示，不會參與第六屆行政長官選舉，她在6月30日完成任期後，將會結束42年政府服務生涯。

香港特首林鄭月娥 宣布不尋求連任

香港南華早報報導，香港特首林鄭月娥今早表示，她不尋求連任特首職務，她已向內閣同事通報了此一決定。香港消息人士此前表示，政...

貌合神離？ 王毅：中菲雙方要冷靜妥善管控分歧

中國大陸外長王毅昨天（4月3日）說，中國始終將菲律賓放在中國周邊外交的優先位置，雙方要排除干擾，冷靜妥善管控分歧，不使其...

大陸駐英大使館 斥泰晤士報稱中方網攻烏克蘭是抹黑

中國大陸駐英國大使館發言人就英國《泰晤士報》稱中方對烏克蘭實施網路攻擊，批評純屬一派胡言，不足為信。

李家超傳將參選港特首

香港特首選舉提名期四月三日展開，有媒體報導現任政務司長李家超將報名參選，有意角逐特首的前特首梁振英將任選舉委員會總召集人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。