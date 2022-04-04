港特首林鄭月娥宣布不連任 主要是家庭考慮

香港特首林鄭月娥今早表示，不會參與第六屆行政長官選舉，她在6月30日完成任期後，將會結束42年政府服務生涯。

林鄭月娥在今天上午11點的抗疫記者會上作出公布。她說，不連任主要是家庭考慮，去年3月已向中央表達意願。林鄭月娥表示，自己早於去年年初已向中央表達相關意願，得到中央的理解及尊重。

林鄭月娥說，在未來不足3個月的任期內，將領導四方面工作，包括辦好5月8日的特首選舉、抗疫工作、香港回歸25周年工作、及政府換屆交接的工作。她祝願下屆特首事事順利，帶領香港再創高峰。

林鄭月娥表示，至今未收到任何官員請辭，亦不評論任何有志參選人士。她還表示，任內經歷前所未見嚴峻局面，寄語行政長官必須履行雙負責制。

她說，今日不是總結她任內工作的時刻，現時仍是以抗疫作為頭等大事。她作出簡單致謝，包括感謝中央幾年來對她的信任及支持、特首辦、政府管治團隊及家人的支持等。

香港媒體日前報導，港府政務司長李家超已表明將競選下屆特首一職。