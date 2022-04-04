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反送中、防疫都受批評 林鄭月娥宣布將不會競逐連任

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
林鄭月娥宣布不會尋求連任。（香港電台網）
林鄭月娥宣布不會尋求連任。（香港電台網）

香港特首林鄭月娥四日上早宣布不參加特首連任選舉，稍早前已向北京中央表達意願。

特首林鄭月娥今早（4日）與香港行政會議非官守成員會面，消息指，林鄭月娥表示不會參選下任特首，稱自己早向北京表達有關意向。林鄭月娥在11時抗疫記者會將社會公布詳情。

行政會議成員任志剛和李國章今早進入政府總部，據了解，會面大約一小時，林鄭月娥與10多名行會非官守議員會面，有成員對林鄭決定表示理解。

至於將參選特首的政務司司長李家超，未有在會面出現，他今早7時半坐專車離開公寓，8時許抵達香港特區政府總部上班，沒有回應在場記者提問。

據香港可靠消息人士透露，有意角逐下屆特首的香港政務司司長李家超，原來上周五（4月1日）和行政長官林鄭月娥都曾前赴深圳會見中央高層，然而二人是「前後腳」前赴深圳，抑或一齊前往，則暫未能確定。

此外，有港媒報導，林鄭月娥昨日（4月3日）突然召開「緊急會議，料商討特首選舉」，但有涉及此次會議的消息人士透露，三日中午的會議是討論疫情，上周特首已提出此要求，並邀請各局長參加會議，故此並非臨時召開。此外，會議於今午2時至6時許召開，足足討論了4個多小時，主要討論疫情，包括社交距離及「動態清零」等議題，並無涉及特首選舉。

林鄭月娥 香港特首

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