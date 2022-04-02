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解樓市困局 衢州、秦皇島等地取消住房限購限售措施

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸多地政府近期鬆綁限購限售等限制性措施。圖為山西太原民眾在房地產售樓部挑選商品房戶型。（中新社資料照）
大陸多地政府近期鬆綁限購限售等限制性措施。圖為山西太原民眾在房地產售樓部挑選商品房戶型。（中新社資料照）

為破解樓市低迷困境，大陸多地政府取消住房限購限售措施。浙江衢州市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室於1日發布《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》，通知對於限購與限售同時進行鬆綁，成為大陸首個限購限售均取消的城市；此外，河北秦皇島市人民政府也於近日廢止限購令。

據澎湃新聞報導，秦皇島近期發布《通知》顯示，「《河北省人民政府辦公廳關於進一步促進全省房地產市場平穩健康發展的實施意見》已公布廢止，我市依據該文件制定出台的《秦皇島市人民政府關於加強房地產市場調控的意見》和《秦皇島市人民政府關於進一步加強房地產市場調控的通知》兩個文件已無政策支撐，且兩個文件規定的政策已經不適應當前我市房地產市場發展形勢。」

報導還指出，3月以來，包括福州、鄭州、哈爾濱、青島即墨等地紛紛取消限購、限售等限制性措施。

克而瑞指出，上述現象與樓市表現較為乏力，市場觀望情緒濃厚，成交量價長期處於低位，急需破解困局有關。

諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪分析，多個城市取消限購限售等限制性政策，一方面與樓市表現較為乏力，市場情緒較為低落等困局待解的迫切性有關；另外，限制性政策往往由地方設立推行的，因此城市在對其調整上的可操作性較強，也是出於降低成本考慮。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，保持「房住不炒」前提下，部分城市退出限制性措施是必然的。他表示，限售、限購、限貸等是調控的短期行為。當樓市熱了，限制性措施就要啓動或強化（比如限售從3年調到5年）；反之，限制性措施就要弱化或退出。目前各地樓市下滑明顯，已經影響到了全鏈條的正常循環，從賣地、開工、到銷售，到竣工，都受到較大衝擊，行業良性循環不暢。

據諸葛研究院不完全統計，截至3月30日，大陸有62個城市鬆綁了樓市政策，主要在放鬆限購限貸，降低首付比例，下調房貸利率，公積金貸款放鬆，放鬆限售限價，購房補貼等層面。

房地產 廣東 鄭州

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