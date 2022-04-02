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陸副總理：外貿第一季開局良好 但外部環境更嚴峻複雜
大陸國務院副總理胡春華2日表示，今年第一季中國外貿整體開局良好，為實現全年目標打下了較好基礎，但同時，外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，實現穩外貿目標需付出更大努力。
新華社報導，胡春華2日在北京主持召開外貿形勢座談會，他指出，中國大陸各地區和相關部門積極促進外貿發展，在企業的共同努力下，今年第一季整體開局良好，為實現全年目標打下了較好基礎。但同時要看到，外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，實現穩外貿目標需要付出更大努力。
胡春華強調，情況越是複雜，越要求未雨綢繆、積極應對。相關部門要密切跟蹤情勢、準確分析研判，充分聽取專家學者和企業的意見，要把加強和改進對外貿企業的服務放在更重要的位置，促進已頒布的各項利多政策措施落實、落地，同時積極為企業排憂解難。
他並希望中國大陸研究機構和專家學者充分發揮自身優勢，加強對外貿領域重大問題和風險的分析研究，外貿企業處於市場一線，對情勢變化最敏感，要積極應對生產經營中遇到的新情況、新問題。
胡春華表示，要堅持穩字當頭、穩中求進，千方百計完成中共中央經濟工作會議確定的穩外貿目標任務。
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