中歐峰會釋重磅訊號 盡快舉行高層對話討論糧食能源

睽違近兩年的中歐峰會於4月1日晚間落幕後，大陸外交部2日早上舉行「中外媒體吹風會」，介紹此次中歐峰會的情況，大陸外交部歐洲司司長王魯彤強調，本次峰會雙方探討烏克蘭危機，有非常重要的共識，「就是應該共同努力防止新冷戰，防止世界分裂和集團對抗」。

根據大陸央視新聞報導，王魯彤稱此次中歐領導人年度會晤是今年中國和歐盟機構之間最重要的高層交往。在國際形勢動盪加劇、中歐關係面臨新機遇、新問題背景下舉行，意義重大，這次會晤傳達一個非常重要的信號，就是中歐作為兩個世界最大的和平穩定的力量，要共同努力維護世界和平穩定，推動世界經濟的復甦。雙方也達成不少共識和成果。

這些共識與成果包含：要用中歐關係穩定性，共同應對面臨的國際上的危機，用中歐關係的務實合作推動世界經濟全球化發展。所以雙方領導人也決定在會晤之後盡快舉行五個高層對話，同時也就現在國際上特別關心的糧食、能源問題，宏觀經濟政策的協調問題交換意見。

對於外界關注的烏克蘭危機，王魯彤表示，中歐在烏克蘭問題上達成的一個重要共識，就是要堅持和平對話、堅持用外交途徑解決問題，雙方在這些領域有很大的合作空間。

王魯彤進一步指出，雙方都認為有必要盡快停火止戰，通過外交途徑來尋求問題解決，雙方也認為要盡一切努力避免大規模人道危機，還有要共同推進合作來避免產業鏈供應鏈受到阻礙，推進世界經濟復甦，「還有非常重要的共識，就是應該共同努力防止新冷戰，防止世界分裂和集團對抗」。