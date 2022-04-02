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空缺一年多 美國新任駐北京大使伯恩斯正式就職
美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）正式就職。據陸外交部訊息，外交部禮賓司長洪磊2日接受美國新任駐華大使伯恩斯遞交的國書副本。這意味美國駐華大使正式就任，此前該職位已空缺一年多。
去年8月20日，伯恩斯獲得美國駐華大使提名；去年12月16日，美國國會參議院以75票贊成、18票反對批准其出任美國駐華大使。今年3月初，伯恩斯抵陸履新，並於3月29日完成三周隔離，開始首日工作。
伯恩斯美國聯邦政府任職27年，長期擔任職業外交官，同時也是蘇聯問題專家。他曾於2005年至2008年間擔任美國國務院副國務卿，也曾擔任美國駐希臘大使、駐北約大使等職務。在2020年美國大選中，伯恩斯是拜登團隊的外交政策顧問。
陸媒觀察者網指出，外界十分關注伯恩斯對中方的態度。去年5月，有外媒報導，伯恩斯沒有任何在大陸工作的經驗，在談到中國時經常使用「對抗（stand up to）」一詞，因此立場偏向「鷹派」。
伯恩斯早前接受德媒訪問時曾表示，中美關係正來到一個關鍵時刻，「經濟脫鈎」不是現實選項，美歐日應聯手「制衡」中國，並在特定領域與中國合作。
外交部發言人汪文斌在去年10月記者會上曾呼籲伯恩斯，認清世界發展大勢和民心所向，客觀瞭解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，同時不要低估中國人民捍衛自身權利的堅強決心、堅定意志，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性作用。
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