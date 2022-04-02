後梅克爾時代 陸駐德大使：中歐關係將行穩致遠

中歐領導人會唔於1日舉行，此前大陸駐德國大使吳懇受訪談及中歐間諸多敏感議題，如俄烏衝突、立陶宛問題與中歐投資協定等。據陸駐德國大使館官網1日訊息，吳懇就中歐當前熱點議題接受德知名媒體《明鏡》周刊記者Christoph Schult和Georg Fahrion聯合專訪。

明鏡記者詰問俄烏衝突中方立場。對此，吳懇表示，中方在烏克蘭問題上的立場是公開且一貫的。烏克蘭問題有複雜歷史經緯。而中方在烏克蘭危機中始終秉持客觀公正立場，根據事情是非曲直獨立自主地做出判斷。

吳懇說，要解決當下俄烏衝突不能火上澆油，中方願為勸和促談發揮建設性作用。此前，習近平已就多國領導人進行溝通，呼籲俄烏和談。目前中方已明確宣布通過中國紅十字會向烏方提供兩批緊急人道主義援助，同時對避免烏克蘭出現大規模人道危機提出六點倡議，試圖緩解緊張局勢。

至於當時尚未開始的中歐領導人會唔，吳懇則期待此次會晤對外釋放維護自由貿易和多邊主義、反對重回冷戰思維和陣營對抗的強有力信號。

而談到中方對立陶宛產品的抵制導致歐盟內對「反經濟脅迫」立法支持度增加，吳懇回應，布魯塞爾如何立法，是歐盟自己的事。但他希望歐盟不要奉行雙重標準。

他強調，中立之間的問題是政治問題，而非經濟問題，也不是中歐之間的問題。立允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，公然對「台獨」支持縱容，此舉背棄了立方自己所作的有關堅持一個中國原則的政治承諾，嚴重損害兩國外交關係的基礎。中方有權捍衛自身合法權益，而中方一貫按照世貿組織規則行事，「經濟脅迫」不是選項。

對於目前因「多重原因」而擱置的中歐投資協定，吳懇表示該協定談判歷時7年之久，是一份平衡、互利共贏的協定，不是一方給予另一方的「恩賜」。盡早完成批約不僅符合中方利益，更符合歐方、德方利益。他強調，首先挑起制裁的是歐方，而非中方。

對於有輿論認為，前德國總理梅克爾「過於親華」，吳懇指出，梅克爾是德國的總理，而非中國總理，她在過去16年為推動對中合作所作的努力也是基於德國利益。中方相信，在蕭茲任內，中德雙邊關係將行穩致遠。