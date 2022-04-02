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陸學者：俄烏衝突是台海危機一次預演 中國可學怎麼打

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為解放軍東部戰區海軍航空兵日前展開實戰背景下自由空戰和對海突擊訓練，戰機次第滑出。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區海軍航空兵日前展開實戰背景下自由空戰和對海突擊訓練，戰機次第滑出。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，網路上就出現不少「今日烏克蘭、明日台灣」的討論。對此，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，從技術層面看，俄烏衝突確實可視為台海危機的一次「預演」，中國可從中學到很多，例如軍事上該怎麼打。

在大陸網路媒體《觀察者網》2日登出的專訪中，金燦榮指出，在法理層面，台灣問題和烏克蘭問題的性質肯定不一樣。台灣是中國的一部分，但凡跟中國建交的國家都承認「一個中國」原則；烏克蘭則是冷戰結束後從蘇聯獨立出來的國家，這點也獲得包括中國在內的聯合國成員國承認。

此外，政治態度也不一樣，中國對於解決台灣問題雖然仍主張「和平統一、一國兩制」，但從未承諾放棄使用武力。

金燦榮稱，「但是，從技術層面來看，現在烏克蘭問題確實可以看作是台海危機的一次預演。這是一次很好的學習機會，中國可以從中學到很多東西，比如軍事上該怎麼打，政治上可能會遇到什麼壓力、這些壓力怎麼化解等等」。

金燦榮說，對於這次俄烏衝突，各方吸取經驗的點不一樣，他相信對台灣當局是震撼的，但「沒有從正確的方向去解讀」，拚命說台灣的軍事力量比烏克蘭強，不斷安慰自己「對美國來講，台灣的戰略價值比烏克蘭的大」，「這種認知是很危險的」。

他指出，現在還有一個危險是，不排除有部分台獨分子和美國右翼主動挑起台海危機的可能。「因為他們也知道，從發展的角度來看，時間對大陸是有利的，他們可能不想再按照大陸的節奏走，以為大陸還沒準備好，要提前鬧事。這對我們的工作提出了更高的要求，我們要加強軍事準備，以隨時粉碎他們的圖謀」。

金燦榮還出，他很同意環球時報前總編輯胡錫進的主張——中國的軍費應提高到占GDP的2%。他說，「雖然咱們（今年）的軍費比去年漲了7.1%，但總體而言仍然偏低，未占到GDP的2%，考慮到現在危險變大，迅速地把我們的軍費漲到GDP的2%是非常有必要的。我們不能低估『台獨』分子和美國右翼分子的冒險性」。

烏克蘭 軍費 美國

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