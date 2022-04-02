陸學者：俄烏衝突是台海危機一次預演 中國可學怎麼打

在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，網路上就出現不少「今日烏克蘭、明日台灣」的討論。對此，中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示，從技術層面看，俄烏衝突確實可視為台海危機的一次「預演」，中國可從中學到很多，例如軍事上該怎麼打。

在大陸網路媒體《觀察者網》2日登出的專訪中，金燦榮指出，在法理層面，台灣問題和烏克蘭問題的性質肯定不一樣。台灣是中國的一部分，但凡跟中國建交的國家都承認「一個中國」原則；烏克蘭則是冷戰結束後從蘇聯獨立出來的國家，這點也獲得包括中國在內的聯合國成員國承認。

此外，政治態度也不一樣，中國對於解決台灣問題雖然仍主張「和平統一、一國兩制」，但從未承諾放棄使用武力。

金燦榮稱，「但是，從技術層面來看，現在烏克蘭問題確實可以看作是台海危機的一次預演。這是一次很好的學習機會，中國可以從中學到很多東西，比如軍事上該怎麼打，政治上可能會遇到什麼壓力、這些壓力怎麼化解等等」。

金燦榮說，對於這次俄烏衝突，各方吸取經驗的點不一樣，他相信對台灣當局是震撼的，但「沒有從正確的方向去解讀」，拚命說台灣的軍事力量比烏克蘭強，不斷安慰自己「對美國來講，台灣的戰略價值比烏克蘭的大」，「這種認知是很危險的」。

他指出，現在還有一個危險是，不排除有部分台獨分子和美國右翼主動挑起台海危機的可能。「因為他們也知道，從發展的角度來看，時間對大陸是有利的，他們可能不想再按照大陸的節奏走，以為大陸還沒準備好，要提前鬧事。這對我們的工作提出了更高的要求，我們要加強軍事準備，以隨時粉碎他們的圖謀」。

金燦榮還出，他很同意環球時報前總編輯胡錫進的主張——中國的軍費應提高到占GDP的2%。他說，「雖然咱們（今年）的軍費比去年漲了7.1%，但總體而言仍然偏低，未占到GDP的2%，考慮到現在危險變大，迅速地把我們的軍費漲到GDP的2%是非常有必要的。我們不能低估『台獨』分子和美國右翼分子的冒險性」。