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中歐峰會談俄烏局勢 李克強：中方以自己方式勸和

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
李克強在中歐峰會上提到，願與國際社會一起在烏克蘭局勢中發揮建設性作用。（路透）
李克強在中歐峰會上提到，願與國際社會一起在烏克蘭局勢中發揮建設性作用。（路透）

中歐視訊峰會一日舉行，對於烏克蘭局勢，大陸總理李克強表示，中方一直以自己的方式勸和促談，願同國際社會一道繼續發揮建設性作用。

根據財聯社報導，出席的歐盟領導人歐洲理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中國和歐盟都是多邊體系的重要成員，中國是重要的利益攸關方，雙方應加強對話，深化合作，堅持多邊主義，確保世界和平穩定，共同應對全球性挑戰，兩位歐盟領導人也介紹對當前烏克蘭局勢的看法和立場。

李克強則回應，中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張遵守聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法和公認的國際關係基本準則，包括各國主權、領土完整，通過對話談判解決矛盾和衝突。中方一直以自己的方式勸和促談，願同國際社會一道繼續發揮建設性作用。

李克强並表示，中方高度重視此次領導人會晤，一個穩定的中歐關係對世界的和平、穩定、發展至關重要，中方願同歐方增進理解和互信，加強對話溝通，深化務實合作，妥處矛盾分歧，為世界和平與發展作出共同努力和貢獻。

對當前形勢下的中歐關係，李克強強調，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。建議雙方依託現有對話機制，加強重點領域政策協調，打造合作新亮點。共同維護能源、糧食安全和產業鏈供應鏈穩定，應對風險挑戰，助力世界經濟可持續復甦。

李克強也提到，改革開放是中國的基本國策。希望中歐堅持雙向開放，不斷擴大市場准入，維護公平競爭，打造良好營商環境，推動貿易和投資自由化便利化。

歐盟 李克強 烏克蘭

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