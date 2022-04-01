聽新聞
test
0:00 / 0:00
李克強：汲取安全事故教訓 開展安全大檢查
中國東方航空MU5735墜機事件後，3月31日，中共中央政治局常委會舉行會議，聽取應急處置情況匯報。為貫徹落實中共總書記習近平指示精神，大陸「全國安全生產電視電話會議」日前在北京召開。
據新華社報導，大陸國務院總理李克強指出，「當前安全生產形勢依然複雜嚴峻」，要求各地區各有關部門，要深刻汲取近段時間安全事故的教訓，舉一反三，全面開展安全大檢查，及時整治重大安全風險隱患，堅決嚴懲礦山、危化、建築、交通、消防等重點行業領域安全生產違法違規行為，對敷衍塞責、工作不力的要嚴肅問責。
李克強還表示，要強化系統治理、源頭治理，集中攻堅制約安全生產的突出矛盾，加快重大安防工程建設，夯實安全生產基礎，全面提升安全發展水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言