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李克強：汲取安全事故教訓 開展安全大檢查

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸總理李克強表示，當前安全生產形勢依然複雜嚴峻。（新華社）
大陸總理李克強表示，當前安全生產形勢依然複雜嚴峻。（新華社）

中國東方航空MU5735墜機事件後，3月31日，中共中央政治局常委會舉行會議，聽取應急處置情況匯報。為貫徹落實中共總書記習近平指示精神，大陸「全國安全生產電視電話會議」日前在北京召開。

據新華社報導，大陸國務院總理李克強指出，「當前安全生產形勢依然複雜嚴峻」，要求各地區各有關部門，要深刻汲取近段時間安全事故的教訓，舉一反三，全面開展安全大檢查，及時整治重大安全風險隱患，堅決嚴懲礦山、危化、建築、交通、消防等重點行業領域安全生產違法違規行為，對敷衍塞責、工作不力的要嚴肅問責。

李克強還表示，要強化系統治理、源頭治理，集中攻堅制約安全生產的突出矛盾，加快重大安防工程建設，夯實安全生產基礎，全面提升安全發展水準。

李克強 中共 北京

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