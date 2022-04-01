王毅：警惕美國借「印太戰略」引入「集團對抗禍水」

針對俄烏衝突，大陸國務委員兼外長王毅提出北京當局的「五個堅持」，包括：堅持勸和促談、堅持捍衛國際關係基本準則、堅持防止冷戰思維回潮、堅持維護各國正當權益、堅持鞏固亞太和平穩定。他並指出，要警惕美國借「印太戰略」在本地區引入「集團對抗禍水」。

根據大陸外交部網站消息，3月31日，王毅在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會。會後，針對記者問及北京當局在烏克蘭問題上發揮什麼樣的作用，王毅表示，大陸的立場是一貫的，處理所有熱點，中國都「站在和平一邊，站在對話一邊，站在公正一邊」。

王毅稱，烏克蘭危機爆發以來，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。中國的作用主要體現為五個堅持：

二、堅持捍衛國際關係基本準則。大陸倡導尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，反對將中小國家推上地緣博弈前線。

三、堅持防止冷戰思維回潮。王毅強調，中國大陸不認同非敵即友的陣營對立，堅定促進國際團結，倡導共同、合作、綜合、可持續的安全觀，尊重和照顧各方的正當合理關切。

四、堅持維護各國正當權益。王毅重申反對沒有國際法依據的單邊制裁，呼籲維護國際產業鏈供應鏈，避免損害各國正常經貿往來和人民生活。

五、堅持鞏固亞太和平穩定。王毅說，「我們堅定奉行親誠惠容周邊外交方針，警惕美國借『印太戰略』在本地區引入集團對抗禍水，加快促進區域一體化合作，守護本地區得來不易的發展勢頭」。