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陸駐英使館：勸英方放下殖民心態 停止涉香港事務

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
香港太平山眺望維多利亞港。香港太平山官網
香港太平山眺望維多利亞港。香港太平山官網

英國政府於3月31日發表第50份《香港問題半年報告》，批評北京當局治港政策、特別是香港國安法。中國大陸駐英國使館1日刊出發言人答記者問表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，奉勸英方放下殖民心態，停止干涉香港事務和大陸內政。

使館發言人表示，英方不顧中方嚴正立場，執意發表所謂《香港問題半年報告》，歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和大陸內政，嚴重違反了國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

使館發言人指出，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方反覆拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，無端指責香港特區政府依法打擊犯罪活動、穩定社會秩序的正當舉措，本質上是要為反中亂港勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。

使館發言人強調，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。中方奉勸英方認清現實和大勢，放下殖民心態，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。

中國駐英使館官網發布，奉勸英方放下殖民心態，停止涉香港事務和中國內政。（截圖自中國駐英使館）
中國駐英使館官網發布，奉勸英方放下殖民心態，停止涉香港事務和中國內政。（截圖自中國駐英使館）

香港回歸 英國 國安法

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