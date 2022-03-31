中國前司法部長傅政華被雙開: 「從未忠於黨和人民」

（德國之聲中文網）中央紀委國家監委網站3月31日發布通告：中國政協社會和法制委員會原副主任傅政華嚴重違法違紀被開除黨籍、開除公職。通告稱，日前經中共中央批准，中紀委對傅政華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查發現傅政華嚴重違法違紀，“應予嚴肅處理”。

這份雙開通告的措辭極為嚴厲，《北京日報》公眾號“長安街知事”指出，僅抨擊傅政華問題的部分“就達406字”。

通告稱：“傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無‘四個意識’，背離‘兩個維護’，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名‘政治騙子’，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅游安排；在組織函詢時不如實說明問題，在干部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。”

此外，通告也表示，“傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理”，對其“雙開”、移送檢察機關。

“參加孫立軍政治團伙”

去年9月底，另一位中國政法系統高官、前公安部副部長孫力軍也被“雙開”。中紀委9月30日宣布“雙開”孫立軍時，措辭同樣格外嚴厲，也使用了“從未真正樹立理想信念”、“政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲”、“成伙作勢控制要害部門”等表述，還指出孫立軍“使用公安偵查手段對抗組織審查”。

傅政華落馬正是孫力軍被“雙開”兩天後的2021年10月2日，當時中紀委宣布，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。這次中紀委的通報也特別強調，傅政華參與了“孫立軍政治團伙”。

“低調為人，高調做事”？

現年67歲的傅政華曾任北京市委常委、政法委副書記，北京市公安局黨委書記、局長。在此期間，他指揮打擊賣淫嫖娼專項行動，北京天上人間、名門夜宴、花都、凱富國際等四家頂級夜總會由此被查封，引發外界關注。

2013年，傅政華上調中央，出任公安部副部長，同時兼任北京市委常委、市公安局局長職務。在擔任公安部副部長任內，他曾負責調查周永康案。2016年傅政華任公安部黨委副書記、常務副部長。

2018年3月，中國國務院新一輪機構改革，司法部和原國務院法制辦公室職責整合組建新的司法部，實行"雙首長"制，傅政華成為新司法部首任部長、黨組副書記。

2020年4月，傅政華卸任在司法部的職務，一個月後被增補為全國政協社會和法制委員會副主任。他也是中共第十九屆中央委員會委員。

中國媒體曾將傅政華稱作“老公安”，“從北京市公安局普通偵查員做起，一步步做到了後來的公安部常務副部長、司法部部長”。“人民網”2013年的一篇文章曾評價傅政華“低調為人，高調做事”，稱 “不吸煙不喝酒，喜歡看書、研究問題，對刑偵工作尤其熱愛，這是傅政華留給身邊朋友同事的印象”。

不過，CNN則在傅政華去年10月落馬時發表分析文章“他曾協助扳倒了中國最腐敗官員之一，那麼，為什麼全中國都在為他的落馬而歡呼呢？”，描述了一個不一樣的傅政華。其中提到了傅政華在任時的高壓手段、打壓公民社會的所作所為。“傅政華打壓的對象是中國公民社會的核心人物。因此，中國整個學術界和廣大公眾都（對他的落馬）感到興奮”， 中國獨立學者吳強說。

習近平的反腐運動“遠未結束”

在傅政華之前，中國政法系統已有多位高官落馬，包括前公安部副部長孫力軍。中共中央總書記習近平在2020年7月提出，“政法機關要敢於刀刃向內、刮骨療毒”，並在2021年發出“加強政法隊伍建設的重要指示”，要求政法隊伍保持“絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠”，要求揭露對黨不忠的“兩面人”。多位中國問題專家曾指出，習近平並不信任政法系統。

在孫立軍被雙開的消息公布後，《華爾街日報》在報道中援引分析人士稱，在2022年底的二十大之前，“可能會有更多這樣的行動”，表示習近平的反腐敗運動還“遠未結束”。

政論家鄧聿文也在去年10月傅政華被調查後發文稱，“習或掀新一輪政治清洗小高潮”，表示“傅政華的倒下並不意味著政治整肅的尾聲或結束，恰恰相反，隨著中共二十大登場，這可能是新一輪對高級官員大規模清洗的開始”。

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