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陸前司法部長傅政華遭雙開 官方重批「從未真正忠誠」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導　
中共前司法部長傅政華遭雙開。 圖取自微信公號「中央紀委國家監委網站」
中共前司法部長傅政華遭雙開。 圖取自微信公號「中央紀委國家監委網站」

去年落馬的大陸司法部前部長、全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華，據中共中央紀委國家監委網站今日消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對傅政華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並確認傅政華已遭雙開（開除黨籍和公職）。

從中共中紀委發布內容可見，官方對傅政華各項違紀違法的措詞極為嚴厲。發布指，傅政華完全背棄理想信念，「從未真正忠誠於黨和人民」，徹底喪失黨性原則，毫無四個意識，背離兩個維護，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段。

又指他參加孫力軍（大陸公安部前副部長）政治團夥，拉幫結派，結黨營私；在重大問題上弄虛作假、欺瞞中共中央，危害中共的集中統一；妄議中共中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查。

此外，指控他無視中共中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規占用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

據發布，傅政華嚴重違反中共的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。依據有關規定，決定給予傅政華開除中共黨籍處分；由大陸國家監委給予其開除公職處分；終止其中共十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除中共黨籍的處分，待召開中共中央委員會全體會議時予以追認。

公開履歷顯示，傅政華1955年，1973年9月加入中國共產黨。2013年任公安部副部長，同時兼任北京市委常委、市公安局局長。2015年任公安部副部長、黨委副書記（正部長級），中共中央政法委委員，後兼任中共中央610辦公室主任。2016年任公安部黨委副書記、常務副部長。2018年3月，大陸國家機構改革後，傅政華任司法部部長、黨組副書記。2020年5月，傅政華任十三屆全國政協社會和法制委員會副主任。

2021年10月2日，根據中共中央紀委國家監委網站消息，傅政華被查。

中共 公安 法制委員會

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