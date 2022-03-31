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東航客機事故 習近平：妥善處置善後 盡快查明原因

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平。（新華網）
大陸國家主席習近平。（新華網）

中共中央高度重視東航客機事故。據新華社報導，中共中央政治局常務委員會31日舉行會議，聽取「3·21」東航MU5735航空器飛行事故應急處置情況報告。習近平在會上指出，要妥善處置善後並盡快查明原因。會議提到，發展決不能以犧牲安全為代價，各方面一定要深刻吸取教訓。

會議提到，為機上132名人員不幸遇難深感痛心。同時要堅持人民至上、生命至上，深入細緻做好善後處置工作，再接再厲、善始善終。要繼續做好遇難者遺骸遺物整理、移交等工作，給逝者以尊嚴、給家屬以慰藉。要加大遇難者家屬幫扶救濟工作力度，讓遇難者家屬安心。

此外，會議指出有關方面要科學有序開展事故調查，召集各方面專家綜合分析飛機數據和各類物料證據，盡快查明事故原因和性質。要平穩有序做好後續信息發布工作，按照及時、準確、公開、透明原則，持續發布信息，積極回應社會關切。

會議指出，要堅持統籌發展和安全，發展決不能以犧牲安全為代價，各方面一定要深刻吸取教訓、舉一反三，進一步健全安全生產責任制，抓好安全生產責任落實，全面開展安全生產專項大檢查，排查整治風險隱患，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。

與此同時，會議也提及，因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，不僅要追究直接責任人員的責任，對相關官員也要嚴肅追責問責。

東航 習近平

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