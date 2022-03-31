美官員稱陸軍事化南海3島礁 陸嗆：部署必要防禦設施

美軍印太司令部總司令阿奎利諾稱中國已將南海的三個島礁完全軍事化，嚴重威脅附近各國安全。大陸國防部發言人吳謙31日對此強調，「中方部署必要的國土防禦設施，既是一個主權國家的正當權利，也是應對美方挑釁的必要舉措，『南海軍事化』這頂大帽子扣不到中國頭上。」

阿奎利諾近日表示，中國政府已在南海美濟礁、渚碧礁、永暑礁等三個爭議島礁完全軍事化，部署反艦飛彈、防空飛彈、干擾設備與戰鬥機等武器，嚴重威脅附近各國安全；北京當局部署南海島礁的行為，完全背離過去中國大陸國家主席習近平保證不將爭議島嶼軍事化的承諾。

據大陸「國防部發布」微信公眾號消息指出， 31日下午，大陸國防部舉行例行記者會，吳謙重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，並強調「中方部署必要的國土防禦設施，既是一個主權國家的正當權利，也是應對美方挑釁的必要舉措，完全符合相關國際法和國際實踐。」

他說，「『南海軍事化』這頂大帽子扣不到中國頭上，美方才是其合適的主人。」阿奎利諾將軍飛行期間看到的不應只是星羅棋布的島礁，「恐怕還包括不少耀武揚威的美軍艦機。」

吳謙指出，「他們（指美方）不遠萬里跑到南海來尋釁滋事，究竟意欲何為，地區國家看得很清楚。事實證明，美方才是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的最大破壞者和麻煩製造者。」

此外，吳謙提到，18日大陸國家習近平應約與美國總統拜登視訊通話，美方再次承諾，「不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突」。中方認為，美方有關做法與拜登總統「四不一無意」的表態嚴重不符，對此堅決反對。