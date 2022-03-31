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王毅：中美俄巴應本著協調、務實、善作支持阿富汗重建

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為陸外長王毅主持中阿巴三方外長會唔。圖取自陸外交部
圖為陸外長王毅主持中阿巴三方外長會唔。圖取自陸外交部

對於阿富汗問題，中方試圖扮演維持區域和平穩定角色。據陸外交部訊息，外長王毅31日在安徽屯溪集體會見阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議與會代表，該會議由中方主持，中國、美國、俄羅斯、巴基斯坦四國阿問題特使和特別代表參加。王毅表示中美俄巴四方應調整工作方向，支持阿富汗致力重建，改善民生。

王毅說，中美俄巴是阿富汗問題的重要利益攸關方，也是對阿有重要影響的國家。四方優勢互補，形成合力，可以辦成很多大事。阿富汗形勢發生重大變化以來，磋商機制為阿實現平穩過渡發揮了建設性作用，中方對此表示贊賞。

王毅稱，在新形勢下，四方應調整工作方向，支持阿富汗致力重建、改善民生，推動阿方積極回應國際社會期待，特別是切實履行承諾，同恐怖勢力徹底切割並予打擊清除，為阿經濟社會發展創造必要條件。

至於該機制下一步的工作將如何進行？王毅提出三點，一是加強協調。本著求同存異的精神，不斷擴大共識、妥善處理，對外發出一致的積極信號；二是注重務實。堅持問題導向，爭取更多切實可行的舉措。特別是在阿海外資產解凍和取消不合理制裁問題上，美方應採取實際行動；三是善作善成。保持開拓精神，積極探索解決難點問題，推動「中美俄+」磋商機制為阿和平重建和人民福祉發揮有效作用

此前，上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義接受陸媒「觀察者網」訪問表示，王毅對喀布爾進行訪問，與阿富汗臨時政府就第三次周邊國家外長會議進行磋商，體現了中方作為一個負責任的大國對阿富汗人民的尊重、且真正希望客觀公正解決阿富汗問題、維護地區和平穩定的良苦用心。阿富汗臨時政府代表參與第三次周邊國家外長會議也有利於阿富汗和平進程和地區穩定。

阿富汗 王毅

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