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大陸宣布對美對等反制 限制部分美官員簽證

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌31日宣布，決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動對華制裁、損害中方利益的美方官員對等反制。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人汪文斌31日宣布，決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動對華制裁、損害中方利益的美方官員對等反制。（取自大陸外交部網站）

美國國務卿布林肯日前稱，將對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制。對此，大陸外交部發言人汪文斌31日宣布，中方決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。

布林肯21日表示，對侵犯人權的中國官員祭出簽證限制措施，敦促北京停止跨國壓迫行徑。

美國國務院未公布遭制裁的中國大陸官員人數或名單。布林肯說，美國反對中共官員騷擾、恫嚇、監控與綁架少數民族的作為，或迫害逃亡海外尋求安全人士，以及為弱勢族群發聲的美國公民

央視報導，對此，汪文斌於31日的例行記者會上批評，「美方藉口所謂人權問題炮製惡劣謊言，並以此為由干涉中國內政，抹黑中國形象，打壓中方官員。」

汪文斌宣布，為維護中國主權安全發展利益，保護中方人員正當合法權益，根據中國「反外國制裁法」有關規定，中方決定對在涉華人權問題上炮製謊言，推動頒布對華制裁、損害中方利益的美方官員對等採取簽證限制。

美國公民 人權 簽證 汪文斌

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