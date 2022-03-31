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與美F35近距相遇 陸國防部：人民解放軍敢於、善於亮劍

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。（取自大陸國防部官網）
大陸國防部發言人吳謙。（取自大陸國防部官網）

近期有報導指出，美太平洋空軍司令近日稱，美軍F-35戰機近期在東海上空曾與中國大陸「殲-20」戰機近距離相遇，殲-20所屬的指揮與控制體系讓其印象深刻。對此，大陸國防部發言人吳謙於31日例行記者會上回應，在捍衛國家主權安全問題上，中國人民解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍的。

吳謙表示，近年來，中國軍隊武器裝備建設，包括空軍主戰裝備建設取得長足進步，但還有不少發展的空間，對此中方是有清醒認識的。

他說，長期以來，美軍艦機對中國大陸進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全，中方對此堅決反對。必須強調，在捍衛國家主權安全問題上，中國人民解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍的。

據「飛行國際」（flightglobal）網站16日報導，美國太平洋司令部空軍司令威爾斯巴赫（kenneth wilsbach）稱美國的「F-35戰鬥機」近期至少一次與中國的「殲-20」戰鬥機近距離相遇。他還提到，殲-20戰機表現相當專業，其指揮控制能力讓人印象深刻；中方一些超遠程空對空導彈得到了「空警-500」預警機的協助，美方對打破中方協同殺傷鏈很感興趣。

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