香港2名「英國最高法官」辭任 林鄭月娥懷疑背後有政治動機

英國兩名最高法院正副院長辭去香港終審法院非常任法官職務。香港特首林鄭月娥31日表示，有理由合理懷疑英國兩名法官辭職背後有「政治動機」，因整件事涉及政治鋪排，但她深信，香港各級法院法官一如既往不會受到政治操弄的影響。

香港「星島日報」報導，林鄭月娥於記者會上表示，對於兩名在職英國法官辭任表示遺憾及失望，港府也對英國政府決定退出安排在任英國法官擔任終審法院非常任法官的協議表示深切遺憾，並且強烈反對將法官辭任與香港自由及人權扯上關係，不認同兩名終審法院海外法官辭任與港區國安法有直接關係。

她強調，「香港國安法」實施後卓有成效，讓市民重新過好日子，不需要修改，且「香港國安法」為全國性的法律，即使修改也是由（大陸）中央進行。

她表示，在辭職消息發布後的過去10幾個小時，綜合各界人士回應，離不開這幾句話：「有政治動機」、「受到政治壓力」、「是一場政治操控的事件」，她有理由作出合理懷疑：真的有政治考慮在背後。

林鄭月娥批評，很明顯有行政機關或政客想干涉法官行為和決定，這種現象相信「路人皆見」，英國政府官員和政客採取這些手段破壞一個獨立的司法系統，她感到非常可惜。

林鄭月娥指出，海外非常任法官來港，是顯示他們支持和肯定香港司法制度、司法機構，以及獨立審判權，而非支持香港的行政機關，法官誓言也從來沒有要求他們支持香港的行政機關。她又引述終審法院加拿大籍非常任法官麥嘉琳稱，海外法官服務香港的司法機構和終審法院，與行政機關無關。

林鄭月娥強調，對於香港的司法機關充滿信心，香港有堅實的基礎維護香港司法獨立，所有審判不受干涉。

至於是否會從其他國家聘任非常任法官，她表示，應該由終院首席法官考慮及物色，經香港調查獨立委員會向行政長官推薦，交立法會同意任命。