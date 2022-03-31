陸證監會對美喊話：中美都有意願解決審計監管分歧

美國證管會（SEC）近日再將百度、愛奇藝等五家公司列入有退市風險的相關發行人暫定名單，並將百濟神州等五家第一批進入暫定退市名單的公司轉入確定名單。大陸證監會31日表示，中美雙方都有意願解決分歧和問題，並強調列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

最新一批名單包括：富途控股、百度、愛奇藝、凱信遠達醫藥以及水產養殖設備公司Nocera，這些企業須開放稽核資料供美國當局查核，否則將被要求除牌下市。SEC表示，這些企業可繳交申辯證據的截止時間為4月20日。

據大陸證監會網站消息指出，大陸證監會國際部負責人發布「答記者問」表示，對於部分企業被SEC列入有退市風險的清單，經向SEC了解，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

但SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）澆熄外界對美中正在醞釀協議，以免除近200家大陸公司從美國下市的猜測，強調只有完全遵守美國的稽核檢查要求，才能繼續在美國市場交易。

對此，大陸證監會國際部負責人回應，雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。自去年8月以來，中國證監會主席易會滿和詹斯勒已三次召開視訊會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。中方與美國公開公司會計監督委員會（PCAOB）更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，雙方的溝通還將繼續，雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。