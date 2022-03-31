快訊

侯友宜籲打第4劑新冠疫苗 陳時中鬆口曝規畫

新北+27確診足跡曝光！曾搭高鐵赴兩縣市 金山老街、壽司郎入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸證監會對美喊話：中美都有意願解決審計監管分歧

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸證監會31日表示，中美雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。取自新浪網
大陸證監會31日表示，中美雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。取自新浪網

美國證管會（SEC）近日再將百度、愛奇藝等五家公司列入有退市風險的相關發行人暫定名單，並將百濟神州等五家第一批進入暫定退市名單的公司轉入確定名單。大陸證監會31日表示，中美雙方都有意願解決分歧和問題，並強調列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

最新一批名單包括：富途控股、百度、愛奇藝、凱信遠達醫藥以及水產養殖設備公司Nocera，這些企業須開放稽核資料供美國當局查核，否則將被要求除牌下市。SEC表示，這些企業可繳交申辯證據的截止時間為4月20日。

據大陸證監會網站消息指出，大陸證監會國際部負責人發布「答記者問」表示，對於部分企業被SEC列入有退市風險的清單，經向SEC了解，這是美國監管部門執行「外國公司問責法」的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。

但SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）澆熄外界對美中正在醞釀協議，以免除近200家大陸公司從美國下市的猜測，強調只有完全遵守美國的稽核檢查要求，才能繼續在美國市場交易。

對此，大陸證監會國際部負責人回應，雙方監管部門進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。自去年8月以來，中國證監會主席易會滿和詹斯勒已三次召開視訊會議，商討解決中美審計監管合作中的遺留問題。中方與美國公開公司會計監督委員會（PCAOB）更是進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，雙方的溝通還將繼續，雙方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

美國 百度

延伸閱讀

「會飛的散彈槍」 美再援烏百架「彈簧刀」無人機

美200位眾議員挺台參與印太經濟架構 外交部感謝

200位美眾議員籲印太經濟架構納台灣 外交部感謝

孫曉雅：美中歧見難解 台海穩定為優先政策

相關新聞

陸證監會對美喊話：中美都有意願解決審計監管分歧

美國證管會（SEC）近日再將百度、愛奇藝等五家公司列入有退市風險的相關發行人暫定名單，並將百濟神州等五家第一批進入暫定退...

香港考警隊取消居港7年規定 永久居民即可

香港警方4月1日起放寬投考警員、見習督察及輔警警員的資格，取消「在港居住7年或以上」要求，投考者只需為「香港永久居民」，...

香港特首：英法官辭任是政治鋪排

對於英國兩名法官辭任香港終審法院職務，香港行政長官林鄭月娥今天說，這是一次「政治鋪排（安排）事件」

香港大律師公會：英法官辭任背後有政治壓力

對於英國2名法官辭任香港終審法院職務，香港大律師會公會主席杜淦堃今天說，不相信兩人背後沒有受到政治壓力

王毅主持中阿巴三外長會晤 阿富汗盼參與「一帶一路」

大陸國務委員兼外長王毅30日在安徽屯溪主持中阿巴三方外長會晤，王毅表示，中阿巴三方要重啟合作機制，包括構建政治互信、共建...

國台辦：升級「兩國論」 是挑釁冒進

陸委會主委邱太三近日呼籲，兩岸應「互相承認主權」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨對此回應稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。