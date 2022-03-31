王毅主持中阿巴三外長會晤 阿富汗盼參與「一帶一路」

大陸國務委員兼外長王毅30日在安徽屯溪主持中阿巴三方外長會晤，王毅表示，中阿巴三方要重啟合作機制，包括構建政治互信、共建「一帶一路」，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，以及加強反恐安全合作。而阿富汗外長在會上做出重要承諾。

據大陸外交部網站消息指出，巴基斯坦外長庫雷希、阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。

王毅表示，當前情勢下，中阿巴要重啟三方合作機制，本著相互尊重、平等協商、互利共贏原則，推進政治、發展、安全三大領域合作。

王毅提出，第一，以睦鄰友好為理念，構建三方政治互信。堅持與鄰為善、以鄰為伴，支持彼此核心關切，維護共同利益。

第二，以惠民生為目標，推進三方務實合作。共建「一帶一路」，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，助力阿富汗參與地區互聯互通。

第三，以共同、綜合、合作、可持續的新安全觀為指引，加強反恐安全合作。綜合施策、標本兼治，剷除恐怖主義滋生土壤，實現地區長治久安。

庫雷希表示，一個和平穩定繁榮的阿富汗對鄰國最有益。巴方支持阿富汗加強與外界接觸，積極回應國際社會關切，願繼續幫助阿富汗改善民生，爭取更多理解支持。阿富汗被凍結的海外資產應該立即返還。

穆塔基則表示，感謝中方為阿富汗提供與鄰國對話交流機會，阿富汗願與友好國家發展關係；阿富汗臨時政府的首要任務是實現穩定、發展經濟、改善民生；阿方理解國際社會對婦女兒童權益特別是女童教育問題上的關切，將積極循序加以推進，臨時政府從未禁止女童上學，迄今已重開了60%的學校。

穆塔基說，阿方願再次向中巴兩國和全世界鄭重承諾，絕不允許恐怖分子利用阿領土損害別國利益、傷害別國公民；感謝中巴為阿發展重建提供寶貴支持，阿富汗不願長期依賴慈善援助，希望加強中阿巴三方合作，積極參與共建「一帶一路」。

三方並同意適時召開中阿巴三方外長正式對話。