一箭三星 天平二號A、B、C升空

3月30日10時29分，中國大陸在酒泉衛星發射中心用長征十一號運載火箭，順利發射天平二號A、B、C衛星升空。

中新社報導，中國航天科技集團一院長征十一號運載火箭總體設計師高雲逸表示，本發火箭具有新狀態和模式、新基地和能力「兩新」的特點。火箭進行多項技術改進，提高火箭的測試覆蓋性和可維護性，發射操作更為簡捷。火箭不同軌道、不同發射場的箭上狀態更加統一，產品化水平更高。通過更大規模的組批生產，能快速回應客戶發射需求，最快可將合同履約時間縮短到6個月。在今年已確定的發射計畫之外，已安排部分箭體提前投產。

此次任務是長十一火箭新發射模式首次在酒泉衛星發射中心亮相，體現新發射模式靈活性強、操作性好的優勢，降低對發射場保障能力的依賴度。

報導稱，此次火箭是山東海陽東方航天港固體火箭總裝廠房運出的第一枚運載火箭。此前已有兩發長十一火箭在海陽東方航天港的臨時廠房完成箭體總裝、測試。

目前，固體火箭海陽產業基地一期已正式投入運行，將具備年產10發固體運載火箭的能力，二期工程建設也在進行中，投入使用後將具備年產20發的能力。後續，長十一火箭以及計畫今年完成首飛的捷龍三號固體運載火箭都將在這裡出廠。

今年長十一火箭還計畫從大陸內陸發射場和海上發射點執行多次發射任務。後續，試驗隊將進一步穩定批產技術狀態，形成快速回應、快速履約的滾動生產模式，並著手研製面向快速發射衛星的標準化星箭接口，提高火箭的任務適應性。

這一次發射的衛星主要提供大氣空間環境測量以及軌道預報模型修正等服務。