回應國台辦 陸委會：反對以「錯誤定位」面對兩岸分歧

針對大陸國台辦卅日稱，陸委會主委邱太三的「相互承認說」是妄圖升級兩國論，陸委會卅日晚間回應，堅決反對國台辦以錯誤定位、脅迫粗暴的言論行徑面對兩岸政治分歧。

陸委會卅日晚間以書面聲明指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是兩千三百萬台灣人民的堅持，絕無妥協空間。

陸委會並強調，中共國台辦以錯誤的兩岸定位、脅迫粗暴的言論與行徑面對兩岸政治分歧，只會凸顯其不願認清兩岸現實、不尊重台灣人民及藉口侵犯台灣的事實，我方表達堅決反對。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮卅日上午在例行記者會回應有關邱太三說法，重申兩岸同屬一中，並批評，「民進黨一些政客出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非，妄圖進一步升級『兩國論』，是赤裸裸的挑釁和冒進」。

她還稱，「正告民進黨當局，不要誤判形勢、打錯算盤，更不要低估北京當局捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。