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港府修例提高罰則 違強檢令最高罰5萬港元及監禁半年

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
香港政府修例提高罰則，違強檢令最高罰5萬及監禁半年。圖為沙田新翠村新傑樓圍封強檢。（香港中通社）
香港政府修例提高罰則，違強檢令最高罰5萬及監禁半年。圖為沙田新翠村新傑樓圍封強檢。（香港中通社）

香港新冠陽性個案持續下降，30日新增個案不足七千，香港政府仍決定延長強制檢查等多項規例超過半年，及加重違反強檢令的處罰包括罰以巨款及坐牢半年。

香港政府將最新修訂的「預防及控制疾病條例」等多項緊急規例刊登憲報，相關規例的有效期再持續超過半年，直至9月30日止，港府稱是延續實施疫情防控措施的法律框架，加重違反強檢令罰則。

按照新刊憲的內容，3月31日起，違反強檢公告的人士，最高可被判罰2萬5000港元及監禁半年；不遵從強檢令，最高罰款可提高至第五級，即罰款5萬港元及監禁半年。法例還要求，兒童及精神上無行為能力人士的照顧者要盡最大努力，確保被照顧者，從強制檢測的要求。

香港政府修訂的法例中，還將不遵從檢疫令或隔離令訂為罪行。任何人不遵從檢疫令或隔離令，最高可被罰款一萬港元及監禁六個月。至於延長的規例已加入彈性條款，容許香港政府視乎疫情及恢復社會和經濟活動的需要，而調整個別限制及條件。

在疫情逐漸回落下，雖然港府早前宣布4月21日起可分階段放寬社交距離措施，但香港特首林鄭月娥在抗疫記者會上稱，若疫情不反彈及繼續下降，4月20日起分三階段的三個月逐步解除防疫措施，但強調限聚令、戴口罩仍需維持一段日子，至於具體放寬細節將有待公布。

林鄭月娥又回應有調查指近期自殺率上升，尤其長者自殺個案最多，稱香港社會應有更多正能量一同抗疫。呼籲市民保持正面，多做義工參與抗疫，多聯絡圍封檢測的鄰居及親友，傳媒多報導好人好事，將有助社會面對疫情。

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新冠肺炎 香港 林鄭月娥

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