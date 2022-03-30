指港府背離原則 兩英國法官辭任香港終院

身任英國最高法院院長的韋彥德和副院長賀知義，宣布辭去香港終審法院非常任法官，香港建制派發炮讉責，香港律師會長則懇切呼籲兩名英國法官收回辭任決定。

香港英治時期，終審權屬於英國樞密院司法委員會，九七年七月一日始，香港設終審法院作為香港法庭制度內的最終上訴法院。香港最終上訴案件，由五名法官組成的合議庭審理，包括終審法院首席法官、三名常任法官、一名非常任法官。按中英聯合聲明和其後香港基本法安排，英國一直委派法官出任香港終審法院非常任法官。

現任香港終審法院非常任法官的，是英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義，他們去年八月續任，今年三月三十日辭任及即時生效。

韋彥德在聲明中說，與英國政府一致同意，在香港的政權背離政治自由及言論自由價值觀的情況下，難以繼續讓英國最高法院法官在香港擔任非常任法官。但他又說，香港的法庭仍然穩守法治價值，獲得國際尊重。

英國外相卓慧思說，香港國安法生效以來，香港當局打壓言論及結社自由，情況已達臨界點，英國法官不再適合在香港主要法院任職，否則會存在為打壓合法化的風險。有關辭任決定是英國政府諮詢英國最高法院多年而作出。

香港大律師公會前主席、資深大律師梁家傑稱，對事件深感悲痛，期望心繫香港法治的人繼續不懈努力，捍衛法治制度。香港律師會會長陳澤銘說，兩名現任英國法官辭去香港終審法院非常任法官職務，令人深感遺憾，違背香港市民和法律界對海外法官參與終審法院工作的廣泛支持，任何干預海外非常任法官參與終審法院的行為，都與支持法治和司法獨立背道而馳，懇切呼籲兩名英國法官收回辭任決定。

身任香港行政會議成員的資深大律師湯家驊，稱強烈譴責有英國政客向法官施壓，企圖惡意破壞香港司法獨立的形象，違反《中英聯合聲明》中繼續維持香港司法獨立和行使終審權的義務。他指外界對香港國安法的指控毫無事實根據。

前港府保安局長黎棟國稱，兩名法官辭任是由英國最高法院與英國政府商討後決定，質疑是政治干預，批評英國政府以有色眼鏡及政治目的行事，干預香港司法。