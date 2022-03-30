陸外交部：台與第二中情局演「台獨綁架民主」 自取其辱

蔡英文於29日會見「美國國家民主基金會」會長威爾遜，稱期待和國家民主基金會共同分享經驗，一起強化民主韌性。對此，陸外交部發言人汪文斌於30日外交部例行記者會上表示，台灣與號稱「第二中情局」的「美國國家民主基金會」狼狽為奸，試圖上演「台獨綁架民主」的鬧劇，只會再次自取其辱。

汪文斌表示，民進黨當局慣於打著民主的旗號掩飾自己「台獨」面目，但無論民進黨當局如何粉飾掩蓋，其拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，推動去中國化，操弄法理「台獨」等謀「獨」本質都暴露無遺。

汪文斌指出，去年民進黨企圖借所謂「領導人民主峰會」擴大分裂活動空間，結果自討沒趣。今年又和號稱「第二中情局」的「美國國家民主基金會」狼狽為奸，試圖上演「『台獨』綁架民主」的鬧劇，只會再次自取其辱。

汪文斌說，不管民進黨當局如何為自己塗脂抹粉，都欺騙不了國際社會，其「台獨」的醜陋面目只會越描越醜。

稍早，國台辦發言人朱鳳蓮對該議題也回應，民進黨當局與「美國國家民主基金會」這種反華組織勾連沆瀣一氣，借民主之名搞謀「獨」之實，進行政治操弄，蠱惑民眾，只會慘敗收場，必將受到歷史的懲罰。