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邱太三：在維護主權與利益前提下 推動兩岸良性互動

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
陸委會主委邱太三。聯合報系資料照片
陸委會主委邱太三。聯合報系資料照片

陸委會日前舉行諮詢委員會議，陸委會主委邱太三在會中指出，政府將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動。他並呼籲大陸，務實面對中華民國台灣的事實存在。

據陸委會發布，日前舉行第卅四次諮詢委員會議，主題為「俄烏情勢與中方應處觀察」。邱太三就此表示，俄烏戰爭牽動地緣政治及全球經濟格局，也對台海情勢有深刻影響。中共對台政策目標不會改變，蔡英文總統已表示，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。

邱太三並指，陸委會將持續密注研判中共後續的可能決策作為、預先部署，以應對國安情勢變化。政府也將在維護國家主權與台灣整體利益的前提下，推動兩岸良性互動；更呼籲對岸放棄強加的政治框架及武力恫嚇，務實面對中華民國臺灣的事實存在。

與會的學者引言認為，俄烏戰事是俄方長期勢力擴張之舉，但低估情勢發展，最終以談判解決的可能性較高；未來或形成美中俄新戰略三角，走向「新冷戰」。北京當局將從俄烏戰爭觀察俄國的作戰經驗、烏克蘭的抵禦及國際制裁，並藉此推演台海衝突可能情況，但當前將以「和統」為優先。

中俄關係上，學者指出，中俄關係從歷史來看，並非像雙方在文字口語中的友好及綿密；中方對俄烏戰爭的立場也不會有很大改變。中共勢必總結經驗，作為應對未來台海衝突時，以美為首的西方報復制裁，並更加確立所謂「對台總體方略」的歷史使命與主動權；因涉及美中爭霸，中共將台海問題與中華民族偉大復興的國家發展戰略利益相結合，不會貿然採取非和平手段。建議政府作好情勢研判、管控風險。

軍事方面，學者表示，中共不放棄對台動武，俄烏戰爭對解放軍有很大啟示，尤其是俄軍遠程精確打擊被高估，另俄方對相關戰況誤判，凸顯出獨裁專制國家軍事將領投領導人所好，未有正確情報分析，他們晉升或非基於能力而是扈從關係，此亦將影響中共領導人對軍隊的信任，動武也會更加謹慎。因中共認定台灣問題是內戰延續，學者建議政府在適法性、詮釋權及防衛等要研議應對、沙盤推演及強化韌性；並關注未來共軍演訓及軍事研究情形。

至於經濟方面，與會學者分析，目前俄羅斯因制裁導致經濟損失，亦造成全球通膨壓力加劇。然中共經濟體龐大，與國際經貿聯繫較深，建議政府就中共未來倘發動戰爭可能的經濟準備（包括支付體系、其內循環支撐，及相關戰備物資準備等），建立觀察指標，也及早因應中方可能對台經濟制裁，並預為評估檢視應對衝突施壓等之法制與方案。

學者也強調，此次戰爭顯示認知戰與資訊戰之重要性，烏方有效利用網路對外宣傳發聲、爭取國際支持，值得我方學習；同時應強化資通基礎設施維護。

俄烏戰爭 中共

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