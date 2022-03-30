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美稱中扭曲市場 陸外交部：美泛化國安概念 損人不利己
美國貿易代表戴琪日前表示，美國將採取更積極的政策向中方施壓，改變中國「扭曲市場行為」的做法。對此，陸外交部發言人汪文斌30日於外交部新聞發布會表示，反倒是美方需要停止泛化國家安全概念，並停止單邊霸凌與長臂管轄行徑，否則破壞全球供應鏈穩定，損人不利己。
汪文斌指出，中方是貿易自由化便利化的堅定倡導者，在持續擴大對外開放方面決心堅定。
汪文斌表示，所謂「扭曲市場行為」的帽子扣不到中國頭上，反倒是美方確實需要翻開新的一頁，停止泛化國家安全概念，停止濫用自身技術優勢和全球的金融霸權無理打壓別國企業，停止單邊霸凌和長臂管轄行徑。
汪文斌還說，這樣的行為嚴重違背市場經濟原則和國際經貿規則，損害他國利益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，損人也不利己。
戴琪近日接受路透採訪指出，中方應該改變美方認為的扭曲市場的貿易規則，否則美國將會加大對中國施壓。她同時表示，美國正在準備一項新的對華貿易政策，以更好的與中方展開競爭。
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