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中俄外長在安徽屯溪會晤 商討俄烏戰事與阿富汗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中俄外長30日在安徽屯溪會晤。（推特照片Twitter@MFA Russia）
中俄外長30日在安徽屯溪會晤。（推特照片Twitter@MFA Russia）

據中國環球電視網（CGTN）報導，大陸國務委員兼外長王毅俄羅斯外長拉夫羅夫30日在安徽屯溪會晤。這是俄烏衝突後，俄國外長首次訪問大陸。俄國營媒體指，拉夫羅夫會上向中方通報了俄方「特別軍事行動」及俄烏談判的進展，雙方就當地局勢詳細交換意見。中國官方則尚未公布談話內容。

第三次阿富汗鄰國外長會議3月30日至31日在安徽屯溪舉行，同時還舉行「阿富汗鄰國+阿富汗」外長對話會，王毅將主持上述會議。

29日中國大陸外交部稱，美國代表也將出席阿富汗鄰國外長會。

在前往中國前，拉夫羅夫28日受訪時稱，俄中關係達到歷史最高水平。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則表示，此次會議將為審議在人道主義和社會經濟領域向阿富汗提供援助提供良好機遇。此外，各方還可就應對阿富汗恐怖主義蔓延和販毒等共同威脅的方法進行「對表」。

大陸外交部發言人汪文斌在28日例行記者會上宣布，王毅將於30日至31日在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等六國外長或代表將出席。

汪文斌在29日記者會上表示，在第三次阿富汗鄰國外長會期間，將召開阿富汗問題「中美俄+」磋商機制會議。

阿富汗 俄羅斯 外交部 王毅 汪文斌

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