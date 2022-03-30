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「兩國論」可保台？蘇起：兩岸中間仍需模糊空間

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
國安會前秘書長蘇起。記者陳政錄╱攝影
國安會前秘書長蘇起。記者陳政錄╱攝影

面對聯電榮譽董事長曹興誠的點名以及「兩國論」說法，國安會前秘書長蘇起30日表示，如果認為「兩國論」可以保台的話，應該讓台灣相信的人自己來講，而不是外國人。至於陸委會主委邱太三提出「兩岸應互相承認主權」，蘇起則說，兩岸中間還是需要有一點模糊空間、保持溝通管道，這是維持台灣安全的第一要務。

「九二共識」一詞創造人蘇起30日出席台北論壇基金會舉辦的「台灣安全講座」，在會後受訪時做出上述表示。

對於曹興誠的點名，蘇起首先表示，「我其實不太想回應。」蘇起接著解釋，兩國論如果真的是像他（曹興誠）所說，有保護台灣的能力的話，台灣相信兩國論的人應該自己出來講，「而不是讓一個外國人、政治素人出來講。」

至於邱太三近日提出，「如果『維護中華民國主權』不算台獨的話，那我覺得這在我們跟大陸做任何協商或談判時，會是一個比較好的基本條件」，以及「兩岸應互相承認主權」等主張。

蘇起坦言，「台灣很明顯正在往這方向走，只是那層皮沒有把它撕下來而已」。他舉例，去年蔡英文總統「互不隸屬」的說法也已經非常清楚。

但蘇起認為，相比美中之間尚有溝通管道，兩岸由於沒有溝通，根本沒有迴旋餘地，發生任何事電話都沒辦法打，「對台灣是一個非常不好的狀況。」

他表示，兩岸中間應該要留一點模糊空間，並保持溝通管道，這是台灣安全的第一要務，若把這些空間都抹煞掉的話，台灣的不安全感就會越來越增加。

蘇起還指出，邱太三的說法反饋不是那麼好，就是因為當民進黨講「中華民國」時，誠意通常會受到懷疑，譬如先前「中華民國在台灣72年」的說法。他說，邱提出中華民國主權，想要團結內部、跟大陸談，有點不切實際，況且兩岸現在完全沒有互信，「不是你說芝麻開門，門就打開了。」

在此之前，曹興誠繼提出台灣應全民皆兵後，近日點名蘇起，認為他欺騙「一中可各表」，台灣人應大喊真正能帶來長遠和平的「兩國論」。

蘇起 兩國論 曹興誠

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