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遭抵制時隔一年半 中國大陸央視復播NBA

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
時隔1年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)
時隔1年半，央視再次復播NBA。(央視畫面截圖)

據澎湃新聞報道，3月30日上午10時，中國大陸中央電視台第五頻道（CCTV-5）直播了美國職業籃球賽（NBA）球隊快船對陣爵士的比賽。這是CCTV-5自2020年10月直播NBA總決賽後，對NBA比賽的首次復播。

中央電視台是NBA在中國大陸的獨家轉播商。2019年10月休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫雷在推特發推文支持香港「反送中」示威者，引發中國大陸球迷不滿，並掀起抵制NBA的浪潮。

NBA總裁蕭華隨後聲稱支持莫雷「言論自由」的權利，央視當月立即暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排。

此後近一年的時間裡，NBA徹底從央視體育頻道的欄目列表裡消失。直至2020年10月9日，央視宣布復播NBA。隔天上午9時，CCTV-5轉播NBA2019至20賽季總決賽第五場。

不過，在2020年12月NBA新賽季開始後，央視體育頻道仍未轉播過一場NBA比賽。

央視 直播 體育

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