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兩岸首戰即終戰？國台辦：台獨若踩紅線 將採斷然措施

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
國安局長陳明通表示兩岸若開戰，首戰即終戰。記者黃義書／攝影
國安局長陳明通表示兩岸若開戰，首戰即終戰。記者黃義書／攝影

近期台灣有民意調查顯示，若兩岸開戰有過半台灣民眾不願上戰場。另，國安局長陳明通日前表示，受到俄烏衝突啟示，如果兩岸開戰，「首戰即終戰」。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，越來越多台胞意識到台獨意味著戰爭，只要回到「九二共識」正軌，兩岸關係可以改善與發展。但如果台獨勢力突破紅線，將採取斷然措施。

朱鳳蓮在30日上午舉行的例行記者會上表示，台灣是中國的一部分，兩岸同胞都是中國人，是血濃於水的一家人。推動兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望。實現祖國和平統一，是兩岸同胞互利雙贏的共同願景。但「樹欲靜而風不止」。民進黨當局勾連外部勢力，煽動「反中仇中」民粹，拉升兩岸對立對抗，不擇手段進行謀「獨」挑釁，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實，嚴重破壞兩岸關係和平發展，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

朱鳳蓮指出，民進黨當局長期靠編織謊言來欺騙島內民眾。他們自以為得計，但謊言終歸是謊言，騙不了包括台灣青年在內的廣大台灣民眾。越來越多的台灣同胞已深切認識到，「台獨」意味著戰爭，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。

朱鳳蓮進一步提到，被裹挾充當民進黨當局謀「獨」的炮灰，做親痛仇快的事，與台灣同胞要安寧、要發展、要過好日子的共同心聲背道而馳。奉勸民進黨當局不要再開歷史倒車，只要回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係就可以改善發展。

至於陳明通日前指出受俄烏衝突啓示，中國大陸若對台發動戰爭，「不動則矣，要動絕對是全面性」，以及台灣部分人士認為，若兩岸開戰，「首戰即終戰」，解放軍完全能在一兩天內結束戰鬥。

朱鳳蓮強調，中國大陸有耐心，願意以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一前景。同時，決不容忍「台獨」，如果「台獨」分裂勢力膽敢挑釁逼迫，甚至突破紅線，將採取斷然措施。

台獨 朱鳳蓮 民進黨

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