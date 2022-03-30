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兩岸「互相承認主權」？ 國台辦：民進黨不要誤判形勢

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）
國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）

陸委會主委邱太三近日聲稱，兩岸應「互相承認主權」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮在30日例行記者會上指出，民進黨一些政客出於一黨私利，肆意顛倒黑白，妄圖進一步升級「兩國論」。她再度正告民進黨當局，不要誤判形勢、打錯算盤。

朱鳳蓮強調，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。

朱鳳蓮說，民進黨一些政客出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非，妄圖進一步升級「兩國論」，是赤裸裸的挑釁和冒進。民進黨當局的倒行逆施是包藏禍心、極度危險的政治圖謀，嚴重危害廣大台灣同胞的安危福祉。

朱鳳蓮正告民進黨當局，不要誤判形勢、打錯算盤，更不要低估北京當局捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

除邱太三外，台灣駐美代表蕭美琴與聯電榮譽董事長曹興誠近期也倡議，能為台灣帶來長遠和平的是「兩國論」。

朱鳳蓮再次強調，台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個中國。她說，某些人鼓吹「兩國論」，只能證明「他們是數典忘祖的跳梁小丑。」

民進黨 朱鳳蓮 兩國論

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