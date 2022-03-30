邱太三籲兩岸互承認主權 國台辦：赤裸裸的挑釁和冒進

針對陸委會主委邱太三日前呼籲兩岸「互相承認主權」，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上痛批，邱太三這項發言是妄圖進一步升級「兩國論」，是赤裸裸的挑釁和冒進。「民進黨當局的倒行逆施是包藏禍心、極度危險的政治圖謀，嚴重危害廣大台灣同胞的安危福祉」。

但她在記者會上也表示，民進黨當局只要回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係就可以改善發展。

朱鳳蓮重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。盡管海峽兩岸尚未完全統一，但中國大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割」。

她並正告民進黨當局，不要誤判形勢、打錯算盤，更不要低估北京當局捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

針對台灣一項民調顯示，若兩岸開戰有過半台灣民眾不願上戰場，其中20至29歲不願上戰場比例更高達七成。朱鳳蓮說，兩岸同胞都是中國人，是血濃於水的一家人。推動兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同願望。實現祖國和平統一，是兩岸同胞互利雙贏的共同願景。

她表示，越來越多的台灣同胞已深切認識到，「台獨」意味著戰爭，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅。被裹挾充當民進黨當局謀「獨」的炮灰，做親痛仇快的事，與台灣同胞要安寧、要發展、要過好日子的共同心聲背道而馳。