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王毅：中國在俄烏問題上的立場經得起歷史考驗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅王毅29日與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視訊會晤。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅王毅29日與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視訊會晤。（取自大陸外交部網站）

針對當前俄烏衝突，大陸國務委員兼外長王毅說，「時間將證明，中國的立場是負責任的，也是經得起歷史考驗的」。

據大陸外交部網站消息，王毅29日同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行視訊會晤。

王毅說，中方對烏克蘭戰火仍未平息感到痛惜。中方始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決定政策，並一直以自己的方式，為推動局勢降溫、早日實現和平作出努力。中方願同國際社會一道，繼續呼籲停火止戰、呼籲推動和談、呼籲防止大規模人道危機、呼籲打開通往和平的大門。

王毅說，中國的立場清晰明瞭，在戰爭與和平問題上，站在和平一邊，在單邊制裁與對話談判之間，站在對話一邊，在拱火澆油與降溫滅火之間，站在降溫一邊。他還稱，時間將證明，中國的立場是負責任的，也是經得起歷史考驗的。

王毅說，處理複雜的安全問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法。各國都有權獨立自主地決定自己的對外政策。事實證明，冷戰思維、陣營對抗的老路在歐洲已經行不通了，選邊站隊、分裂世界的做法更不可取。極限制裁只會導致互相傷害，使形勢更加複雜，矛盾更加激化。

他強調，讓非當事方的國家和人民為衝突埋單，既不公正，也不合法。中方願同各方一道，照顧各方正當合理關切，朝著爭取俄烏衝突儘快解決、歐洲儘快恢復和平的大方向做出努力。

另，據歐盟官方網站，博雷利說，俄羅斯入侵烏克蘭嚴重違反了國際法，造成大量平民傷亡。在世界致力於疫後經濟復甦的時候，俄羅斯的入侵也引發了全球經濟的動盪。

博雷利和王毅都同意，當下亟需讓歐洲大陸儘快恢復和平。雙方討論了促使俄烏停火、設立人道走廊、避免風險進一步擴大等議題。

這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，博雷利和王毅之間的第三次視訊會晤。

大陸外長王毅。（取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅。（取自大陸外交部網站）

王毅 俄羅斯 烏克蘭

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