中國大陸向美方人員批准簽證 協助調查東航空難

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，中國大陸已經向美國調查人員發放簽證，前往中國大陸協助調查東航客機空難。

據星島網報導，美國國家運輸安全委員會表示，除了該委會的調查人員，中方亦同時向美國聯邦航空管理局、失事客機製造商波音和737-800引擎製造商的技術顧問等發出簽證，可到中國參與調查，團隊希望在本周內出發，未知是否要遵循中方防疫規定接受隔離，雙方仍協商中。

由於涉事飛機是在美國設計和製造，根據國際協議，美國國家運輸安全委員會有權參與調查。

另據新華社消息，3月26日至29日，中國大陸國務委員王勇在廣西梧州指導推進「3·21」東航MU5735空難事故應急處置工作。他強調，要繼續保持攻堅狀態，持續深入做好現場搜尋，科學嚴謹調查事故原因，細緻穩妥開展善後工作，確保應急處置各項工作有力有序紮實推進。

王勇表示，妥善處理遇難者後事，紮實做好遇難者家屬幫扶安撫，依法依規開展善後理賠。從嚴從緊從細落實好常態化疫情防控要求，堅持人物同防、防在前沿，嚴格執行分類閉環管理。深刻汲取事故教訓，舉一反三，對民航和各重點行業深入開展安全生產大檢查，堅決防範遏制各類事故發生，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

在梧州期間，王勇多次到事故現場檢查指導搜尋搜救工作，到飛機殘骸保管場所與技術專家深入交流，看望慰問在一線應急處置的工作人員，並多次組織中國大陸國家事故應急處置指揮部和各方面工作專班召開專題會議，及時研究協調解決具體問題。

他指出，事故應急處置取得了階段性進展，但後續任務依然艱巨繁重。各方面要進一步緊密配合、強化措施，毫不放鬆做好下一步事故調查、善後處置和疫情防控等工作。

王勇強調，要根據搜尋工作進展，制定科學精準方案措施，及時調整優化搜尋區域，深入細緻搜尋遺骸遺物和飛機殘骸。加快黑盒子破譯進度，組織各方面專家科學分析研判各類技術資料和現場物證，為查明事故原因提供有力支撐。