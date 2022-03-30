糧食安全 多省列頭等大事

本月以來，中國多省發布2022年「省委一號文件」，均將糧食安全列為頭等大事。

中新社報導，3月初，水稻主產區的湖南省發布「省委一號文件」，提出要牢牢守住保障糧食安全及重要農產品保供和不發生規模性返貧兩條底線；3月中，江西「省委一號文件」提出要穩定糧食播種面積和產量，四川「省委一號文件」提出突出糧食安全、不發生規模性返貧和耕地保護等；3月29日，中國產糧大省河南發布的「省委一號文件」，亦是將糧食安全列為頭等大事。

上述多份「省委一號文件」均提出具體的糧食播種面積和產量。湖南省提出2022年要確保糧食播種面積穩定在7135萬畝以上、產量600億斤（1斤為500克）以上；江西省提出產量穩定在439億斤以上；河南省提出糧食產量穩定在1300億斤以上。

從上述多份2022年「省委一號文件」中發現，多省分將糧食安全置於重要地位，更是列為地方的頭等大事去抓。其中，從河南「省委一號文件」表述的「穩面積、穩產量、穩政策，糧食安全黨政同責」等內容可以看出，這個產糧大省對糧食安全的足夠重視。

在解讀河南「省委一號文件」時，河南省委農辦主任、河南省農業農村廳廳長宋虎振強調「藏糧於地」和「藏糧於技」的重要性，堅決遏制耕地非農化、基本農田非糧化，並提出支持神農種業實驗室創建國家實驗室，規畫建設「中原農谷」。