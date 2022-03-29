澳洲朝野避見中國大使 反共基調難改變

中國新任駐澳大利亞大使肖千在上任兩個月期間，與多位政要進行接觸，此間也多次表達希望改善澳中兩國關系。

但是近期澳大利亞總理莫裡森(Scott John Morrison)就是否接見中國大使的問題上表示，在中國政府持續凍結雙邊外交溝通的情況下，他與中國大使會面不合時宜。

莫裡森總理說，澳大利亞駐華大使也並未受到中國國家主席習近平的接見。

"只要中國繼續拒絕與澳大利亞部長，甚至不和澳大利亞總理進行對話，我認為這完全是一種相稱的回應，"他說。

悉尼大學中國研究中心主任古德曼教授(David S.G. Goodman)表示，總理通常不會接見別國大使，而且與中國大使的會面會帶來政治風險。

"中國大使向莫裡森總理傳遞習近平主席的信息，這在中國可能被解讀為總理承認澳大利亞的地位是一個附庸國。"

是新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾認為，莫裡森總理不會見中國大使符合禮賓程序，在處理對華關系上也更加理性。

"現在和中國打交道的時候不會隨便作出讓步。因為一旦讓步，在未來和中國打交道就不會那麼簡單了。"

兩國關系無回暖跡象

近兩年由於澳大利亞提出要針對新冠病毒進行溯源調查，引發中國政府對一系列澳大利亞資源和農業產品實施了貿易制裁。

目前看來，澳中兩國關系迎來轉機的可能性愈發渺茫。在貿易戰之外，地緣戰略的沖突也愈演愈烈。

在烏克蘭戰爭的立場上，莫裡森總理曾指責中國保持"令人不寒而栗的沉默"而沒有明確譴責俄羅斯的入侵行動。

近期，網上洩露了一份中國和所羅門群島之間的協議草案，該草案可以授權中國在當地設立軍事基地。

所羅門群島位於南太平洋，地處澳大利亞北部。澳大利亞表示擔憂之余也在游說周邊國家反對該協議。

除了中國在地緣戰略上向澳大利亞方向持續擴張之外，兩國關系還受困於其他人權和國家安全問題。

前中國央視主持人、澳大利亞公民成蕾將於3月31日在中國接受不公開審判。她被控向外國人或外國組織提供國家機密或情報。成蕾在中國已被拘禁超過19個月。

反對黨無意改變對華戰略

澳大利亞和中國之間層層疊加的矛盾，導致除了聯邦政府對華采取強硬立場之外，一直被聯盟黨攻擊親中的工黨也展現出了和執政黨類似的態度。

工黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）沒有批評莫裡森總理不見中國大使的立場，而且還表示尊重和支持總理的決定。

"我沒有與中國大使會面，也沒有與中國大使館的任何其他官員會過面，"他澄清道。

迪肯大學戰略學講師管佳博士認為現在朝野兩黨態度近期受到了聯邦大選的影響。

"澳大利亞大選在即，反共政治氣氛已經鼓動起來了，與中親善的舉動是政治資本負債，兩大黨領導人都不會冒這個風險。"

聯邦大選後兩國關系能否改善

肖千大使上任以來，曾表示希望重置兩國關系，並稱中國尋求和澳大利亞之間的友誼。

盡管沒有見到兩黨領袖，但是肖千大使還是積極地與外交部長佩恩（Marise Payne）和反對黨外交事務負責人黃英賢（Penny Wong）進行了會談。

對於澳大利亞即將進行的聯邦大選，肖千大使說，"無論選舉後誰將成為執政黨，我們都期待著更積極的關系，我們已經准備好與新政府合作。"

吳木欒教授說，中國目前在國際關系上受到的壓力很大，特別是烏克蘭戰爭中中國采取"失分"的立場，因此需要和澳大利亞改善關系。

"中國擔心在烏克蘭戰爭的問題上會引火燒身，導致連帶受到經濟制裁。盡管中國表示不在乎，但是經濟表現對於政權穩定很重要。此時此刻它不想和所有國家都有爭端，所以希望和澳大利亞更加融洽一些。"

古德曼教授表示，在兩國關系緊張之際，需要有一個止損的"斷路器"來重置兩國關系。他認為如果在聯邦大選中工黨獲勝，則有機會出現轉機。

"工黨的黃英賢如果擔任外長，就可能是那個必須的斷路器。"

可是管佳博士則認為澳大利亞對華關系的大方向在選後不會改變。

"工黨執政的話，一些具體的問題可能會有改變，比如軟化在台灣問題上的立場，"她說，"但是跟隨美國和中國展開競爭的大趨勢是一定的，比如在南太平洋地區的爭端。"

"要記住，當初澳、英、美三方軍事聯盟的'奧庫斯'(AUKUS)協議是受到朝野兩黨支持的。"

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