美通過美國競爭法 陸外交部：渲染中國威脅論

美國參議院在當地時間28日批准《美國競爭法》，提及強化台美合作，和在多個面向應對中國大陸的競爭與合作。對此，大陸外交部發言人汪文斌29日回應，相關法案涉華內容罔顧事實，渲染「中國威脅論」，鼓吹展開對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維。

汪文斌說，此舉與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。中方對此堅決反對，將堅定捍衛自身利益。

他說，「我要強調，美國怎麼發展是美國自己的事。」美國應該維護包括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈的穩定，而不是把中國大陸當作假想敵。

另，五角大廈日前向美國國會提交一份國防戰略簡報，表示中國大陸是「最重要的戰略競爭對手」，俄羅斯是「嚴重威脅」。汪文斌29日回應稱，美方上述國防戰略報告充滿冷戰和陣營對抗思維，中俄是兩個大國，美國企圖遏制打壓中俄的圖謀是不會得逞的。

他說，美方應當反思自己在烏克蘭危機中應當承擔的責任。敦促美方認真落實美國領導人作出的「不尋求打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突」等表態，與中方一道努力，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。