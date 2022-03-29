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遼寧一月內兩副省長落馬 郝春榮涉嚴重違紀違法被查

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
已落馬的遼寧省副省長郝春榮。（取自中國水產頻道）
已落馬的遼寧省副省長郝春榮。（取自中國水產頻道）

中共中央紀委國家監委（中共中紀委）29日通報，遼寧省副省長郝春榮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。這是繼月初王大偉遭查後，遼寧省本月第二個落馬的副省長。

公開資訊顯示，郝春榮出生於1963年，女性，即將滿59歲，山東煙台人，長期在遼寧工作，曾任共青團遼寧省遼陽市委書記，遼陽市進出口公司副總經理，遼陽市太子河區區長，遼陽市委常委、市總工會主席，遼陽市副市長、市委副書記，以及遼寧省旅發委主任、盤錦市市長等職。

2018年，郝春榮升任遼寧省副省長後，主要負責鄉村振興、農業農村、水利、文化和旅遊、退役軍人事務等方面工作。

在遭查落馬前，據遼寧省政府網站顯示，郝春榮最後一次出席公開活動是在2月25日，在年度松材線蟲病疫情防控專項行動調度推進會議上發表講話。

北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》指出，郝春榮是今年大陸被查的第16名中管幹部，也是本月接受審查調查的第二名遼寧副省長。

3月1日，郝春榮的同事，遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉同樣因涉嫌嚴重違紀違法，被通報正接受中紀委紀律審查和監察調查。

中紀委 中共

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