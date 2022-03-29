中共黨媒：美國是烏克蘭危機的始作俑者

俄烏戰事爆發超過一個月，中共黨媒《人民日報》29日發表評論文章直指，美國對烏克蘭危機負有不可推卸的責任。文章還說，「美國主導的北約東擴是烏克蘭危機的根源，美國是烏克蘭危機的始作俑者。」

對於烏克蘭危機，文章指稱，面向未來，找到解決方法，早日停火止戰，是一切愛好和平的國家和人民的共同願望。「大國更是應發揮建設性作用」。

文章指控，對危機的發生負有不可推卸責任的美國，不是採取切實行動化解危機，而是一方面極力把自己包裝成「和平衛士」和「以規則為基礎的國際秩序」的「守護者」。

人民日報說，美國一方面編織所謂「民主對抗威權」、「正義對抗邪惡」的政治敘事，企圖通過渲染陣營對抗、挑動意識形態衝突，達到轉嫁危機、製造矛盾、遏制他國發展的目的。

文章說，烏克蘭危機讓世人進一步看清了美式霸權的本質和冷戰思維的破壞性影響。文章還指控，美國主導的北約東擴是烏克蘭危機的根源，美國是烏克蘭危機的始作俑者。

對於北約，人民日報列舉顏色革命、塞爾維亞、阿富汗、伊拉克、利比亞等為例，指稱北約作為一個軍事集團，早已淪為美國推行霸權的工具，呼籲「美國應好好反思自己的不光彩角色，徹底摒棄冷戰思維和霸權行徑，真正為全球和地區和平穩定做點實事。」

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大陸國務委員兼外交部長王毅曾在本月初表示，中方願在需要的時候，和國際社會一起就烏克蘭問題展開必要的斡旋，並承諾向烏方提供援助物資。他還曾在與美國國務卿布林肯通話時表示，中方鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯「開展平等對話」。

但對於烏克蘭局勢的立場，王毅仍強調，中方會根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷，並指俄烏衝突原因錯綜複雜，需要照顧當事方的合理安全關切。