王毅：亞洲拒成大國博弈棋盤，也非大國對抗棋子

大陸國務委員兼外長王毅在結束巴基斯坦等國的訪問後接受大陸媒體訪問時表示，包括南亞在內的廣大發展中國家都高度關注烏克蘭危機事態發展。各國普遍共識是：亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕不是大國對抗的棋子。

根據新華社28日深夜發出的報導，王毅近日赴巴基斯坦出席伊斯蘭合作組織外長理事會並訪問巴基斯坦、阿富汗、印度、尼泊爾後，接受大陸中央媒體採訪。

針對南亞各國如何看待烏克蘭危機及其造成的影響？王毅說，烏克蘭危機發生在歐洲，但溢出效應波及全球，影響世界和平穩定和經濟復甦。包括南亞在內的廣大發展中國家高度關注事態發展，對世界陷入分裂對抗充滿擔憂，對單邊制裁破壞全球產業鏈、供應鏈嚴重關切。

他提出，南亞各國對烏克蘭危機有五點普遍共識：

一、要以對話方式和平解決爭端，戰爭和制裁都不是好辦法。國際社會應當勸和促談，而不是「拱火澆油」。

二、要維護聯合國憲章宗旨和原則，維護各國主權獨立和領土完整。同時在這個問題上必須一視同仁，不應有雙重標準。

三、要倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化軍事集團為保障。要按照安全不可分割原則，構建平衡、有效、可持續的安全架構，使歐洲免於戰火，其他地區不受牽連。

四、要保障各國奉行獨立自主外交政策的權利，反對政治施壓和強迫選邊站隊。處理複雜問題、對待不同意見，不應採取非敵即友的簡單化做法，更不應復活冷戰思維，製造陣營對立。

五、要維護本地區來之不易的和平穩定發展局面，抵制在亞洲引入陣營對立、製造動盪緊張。亞洲拒絕成為大國博弈的棋盤，亞洲國家也絕不是大國對抗的棋子。

王毅說，他此次南亞之行，正值烏克蘭危機外溢效應不斷蔓延，世界和平與發展面臨新的挑戰。他深切感受到南亞各國都強烈期盼維護好本地區難得的和平安寧，加快推進疫後的經濟復甦，各國更加重視中國的地位和作用，希望與中國加強戰略溝通、深化互利合作。

他強調，周邊在中國外交全局中居於首要位置。無論國際風雲如何變化，中方始終從戰略高度看待和發展與包括南亞國家在內的周邊國家關係。「國際形勢越動盪，我們越要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，秉持親誠惠容的周邊外交理念，與周邊國家同呼吸共命運，推動構建亞洲命運共同體」。

針對中印關係，王毅稱，中印是夥伴而不是對手，應相互成就而不是相互消耗，這是中方深思熟慮後做出的戰略判斷，印方也多次表示認同這一看法。他強調，中印不應用邊界問題定義甚至阻礙雙邊關係的整體發展，雙方要以長遠眼光看待雙方關係，以共贏思維看待彼此發展，以合作姿態參與多邊進程。

王毅說，他此訪期間同印度外長蘇傑生、國家安全顧問多瓦爾深入交換意見。最突出的感受是，雙方都認為，中印關係繼續停滯不前，不符合兩國人民根本利益，不利於地區和平穩定。雙方都認為中印在重大國際和地區問題上有著相近或相似立場，應努力相互理解、相互支持，為動盪不定的世界提供更多正能量。