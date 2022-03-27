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鄭成功收復台灣360周年 統派辦座談與北京視訊

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導

為研討鄭成功收復台灣的時代和歷史意義，據新華社報導，鄭成功收復台灣360周年座談會27日在台北舉行，會上有台灣多個團體、近代史專家學者參加。據了解，該座談會還與北京分會場連線，邀請多個北京台青視訊參會。

報導指稱，該座談會由兩岸和平發展論壇召集人、勞動黨主席吳榮元代表主辦團體開場致辭。吳榮元說，透過紀念鄭成功收復台灣，「明確台灣是中國固有的領土疆域，彰顯兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理依據」，這是論證反「獨」促統運動是伸張歷史正義、具有正當性和合法性的必要條件。

他還說，鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣的歷史，也為今日完成國家統一、維護國家領土主權完整、反對分裂提供了有意義的歷史啟示。

報導指出，台灣史研究會理事長、統一聯盟黨主席戚嘉林在會上表示，鄭成功對中華民族最大的貢獻，「就是明確台灣自古以來就是中國的領土，中華文化生根台灣。」

報導引述鄭氏後代、台灣鄭成功文化協會理事長鄭昭明表示，紀念鄭成功收復台灣360周年，要弘揚鄭成功偉大愛國精神，堅決反對以「台獨」手段分裂祖國，堅決捍衛國家的領土完整，實現祖國和平統一和中華民族偉大復興。

鄭成功 北京 台獨

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