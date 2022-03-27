俄羅斯外長31日將赴陸 預估與王毅會面談及俄烏局勢

香港南華早報網站報導，阿富汗鄰國的外長們下周將齊聚中國。其中，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月31日將率領俄羅斯代表團與會，各界關注中俄軍事聯盟，而拉夫羅夫此行將與大陸外長王毅見面，預估也會談及俄烏局勢。

大陸外交部發言人汪文斌25日在例行記者會上表示，中方正加緊籌備第三次阿富汗鄰國外長會。

阿富汗鄰國外長會之前已經召開過兩次，參與的國家包括中國、巴基斯坦、伊朗、塔吉克、烏玆別克、土庫曼，還有俄羅斯。首次會議由巴基斯坦外長主持，俄羅斯並沒有參加，第二次會議由伊朗外長主持，俄羅斯第二次才參加。今年是第三次，將在安徽屯溪舉行。

外界關注， 俄羅斯外交部長拉夫羅夫與大陸外交部長見面，會否談及中俄軍事聯盟，據俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃24日表示，此次會議的目的是討論向阿富汗提供人道主義和社會經濟支持的地區努力的協調問題。

而大陸外交部發言人汪文斌僅簡短回應積極籌備中，各界預估拉夫羅夫與王毅會面也會談到俄烏局勢。